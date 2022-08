‘Felicidades’, y ya

Circuló una publicación que festejaba el próximo nacimiento del hijo de una pareja de dos mujeres, bueno de un hombre trans quien tenía en su aún presente útero al bebé, y de su pareja, quien asumo que es una mujer lesbiana.

Estoy segura de que en mi explicación he cometido un número impactante de errores al nombrar, o más bien al definir, a esta pareja de felices prontoaserpadres (o madres).

Anuncio

Me estoy arriesgando a los errores a propósito (podría dedicarme a saber cómo referirme a esta pareja de manera aceptable, cuando menos para elles). Pero no quise, y no lo quise hacer justo por un comentario que aparece en la publicación y que me tiene perpleja.

“¿Cómo vamos a explicar esto a los extraterrestres?” Mi respuesta es: ¡No podríamos ser más brutos! Son dos PERSONAS, una pareja, que van a tener un bebé. Ya. Fin de la historia. No sé cómo etiquetarles porque no me importa ponerles una etiqueta. No me importa definirles. Y no me importa explicarle a nadie algo que es evidente. Y menos a extraterrestres. Los seres humanos nos valemos tres hectáreas de verdolagas entre nosotros, y ahora ¿nos vamos a preocupar por lo que entienden o no los extraterrestres?

Estoy como el meme que dice: “Me he propuesto ser menos crítica con la gente, pero los demás no más no colaboran.” Si me voy a preocupar por cómo me ven los demás, cuando menos que sea alguien que sí me ve, o que se encuentra en las inmediaciones de mi vida. Y si una pareja va a tener un bebé, y lo están festejando, se dice, “Felicidades”. No más.

Anuncio