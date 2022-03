Ficrea: Impunidad y corrupción

Si usted es un ciudadano cualquiera y un grupo de personas le entregara 125 millones de pesos para invertirlos y ese dinero desapareciera porque el banco o la financiera donde los depositó quiebra o resultó fraudulenta, estaría en prisión y obligado a recuperar el dinero.

Pero si usted es funcionario público e invierte esos mismos 125 millones de pesos de dinero público y también desaparecieran porque la financiera quebró o se descubrió que era fraudulenta, hoy estaría libre y sin ser molestado.

Eso ocurrió en Coahuila, cuando Gregorio Pérez Mata fue presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, órgano que administra sus recursos, invirtió 125 millones de pesos en la financiera Ficrea, que defraudó a sus ahorradores.

Pero lograr impunidad ha requerido a Pérez Mata toda una maquinaria que le ha evitado enfrentar procesos judiciales engorrosos y molestos, como asistir a juzgados que sólo quitan el tiempo, un bien muy valioso.

Lo primero que hicieron fue que, en noviembre del 2015, el Consejo de la Judicatura, integrado... por los mismos que decidieron invertir en Ficrea, sí, los jueces que deberían impartir justicia, se absolvieron a sí mismos y a cualquier funcionario del Poder Judicial involucrado. Todo está documentado.

Después presentaron denuncias penales para perseguir a los responsables, el clásico “Nos robaron, pero ya los denunciamos”. Determinaron que el delito era sólo de los directivos de Ficrea y que el Poder Judicial, acaso había pecado de ingenuidad.

Pero sabían que habría cambios políticos y no quisieron dejar nada a la suerte. Apostaron a que los expedientes se hicieran viejos y tenían razón, pues han pasado ya siete años desde que eso ocurrió y pocos se acuerdan del caso. Aun así, previendo que ocurriera algo improbable, si alguien tuviera una motivación de perseguir este presunto delito, pues ahí están sus excolegas del sistema de impartición de justicia. Pero ojo que sí hubo castigo y fue brutal: Pérez Mata fue invitado a jubilarse con su salario íntegro, se le otorgo un fiat notarial y la posibilidad de litigar millonarios asuntos privados que resuelven... muchos de los mismos jueces que aprobaron invertir 125 millones de pesos en Ficrea. Esa es la impunidad y corrupción de la época Pérez Mata, en donde de una cosa tiene que estar usted seguro: No se va a recuperar el dinero y ningún funcionario o exfuncionario del Poder Judicial será molestado.

No contaban con su astucia

Inteligencia y astucia son dos cosas distintas. La inteligencia es una palabra difícil de medir. Ser inteligente requiere reflexión y pensamiento profundo. Ser astuto o tener sentido común, te puede llevar a solucionar un problema, pero no será de fondo. Manuel Gil Navarro es un abogado que, con astucia, ha transitado como “ciudadano” en el Instituto Electoral de Coahuila, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y el Sistema Anticorrupción de Coahuila.

Hay quién asegura que Manuel Gil y su “grupo”, han colonizado con éxito las instituciones “ciudadanas”, pero financiadas por recursos públicos como el Instituto Electoral, el ICAI y el Sistema Anticorrupción –risas grabadas. Que ellos mismos elaboran convocatorias, reglas de operación y controlan los procesos de selección para acceder a esos cargos. Hoy, dicen, persiguen un objetivo superior: La presidencia del Instituto Electoral de Coahuila, que se renovará este año y para lograrlo, han inscrito a varios “ciudadanos” para el cargo. De lograrlo, significaría un gran poder y el control de recursos millonarios del IEC de cara al proceso de sucesión de gobernador de Coahuila en el 2023.

Manuel Gil es astuto y eficiente. Sabe reinventarse y hoy se desempeña como oficial mayor del Poder Judicial de Coahuila. Yo por eso, me niego a creer y doy como falsas las versiones que aseguran que opera al interior, conminando a algunos jueces para obtener sentencias favorables en casos de alto calibre económico. Lo reitero, no lo creo y además estoy seguro de que Miguel Mery, ni siquiera debe estar enterado de esos rumores y que jamás se prestaría a algo así. Entender que las consecuencias de que algo tan grave como esto fuera cierto, requiere de inteligencia y no astucia. Continuará.

