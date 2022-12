Inicio la redacción de esta saga de textos el día 7 de diciembre. ¿Cuántos van a ser? Lo ignoro. Pero, sin duda, serán muchos y nutridos. Y también en honor a la verdad, no sé por dónde empezar. No porque no sepa cuál camino tomar y clarificar, sino que es eso precisamente: hay tantos problemas, tantas ollas hirviendo en la lumbre de este país llamado México que no sé cuál abordar primero. Todo requiere ...