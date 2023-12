Flaco, acusado de destrucción ficticia y la competitividad entre animales y seres humanos

Acabo de escuchar un ruido en la planta alta. Grité, “¡Flaco!” Asumí que el cachorro de 6 meses - pitbull/xoloitzcuintle/gran danés/sepa Dios qué mezcla de criollo callejero - estaba haciendo alguna de sus maldades, inocentes, pero destructivas. Grité tres veces hasta que me di cuenta de que el pobre acusado estaba plácidamente dormido en el sillón junto al mío en la sala. Así dicen ¿no? Construye una reputación y échate a dormir.

A pesar de mis gritos, el Flaco no se movió. Tener un cachorro nuevo en una casa donde ya hay una perra de 13 años, otra de 5, una gata de 7 y un gato de 3 no es cualquier cosa. El mundo se pone de cabeza. Todos los demás defienden su territorio, poco amenazado, con todas sus mañas (unas, dientes, y miados). He escuchado muchas historias que me dicen que lo que acabo de narrar no dista mucho del ambiente de las oficinas y las fábricas. En este caso, sé que todo caerá en su lugar y se acomodará mi familia peluda de cuatro patas.

Los humanos somos más difíciles. Lo sé. Hacemos declaraciones como, “No van a abusar de mí, ni que me quitarán mi lugar.” “No voy a aguantar que me traten así.” “No es justo.” “Me traen en la mira.” “Me tienen envidia.” “Saben que puedo más que ellos.” “¿Qué se creen?” A veces mis mascotas son bastante competitivas, especialmente si se trata de mi comida o el lugar junto a mí en la cama o el sillón.

¿Será que todos competimos por algo? Mayores públicos, más dinero, más reconocimiento, puestos más altos, atención, fama... cosas que alimentan al ego, a ese personaje que hemos construido para podernos presentar en sociedad. La falsa humildad nos hace declarar que no somos competitivos, que somos buenas personas, caritativas y amorosas. Y lo somos. A pesar de su capacidad destructivo, Flaco es un amor. Va a ser un compañero de vida muy adecuado para mí. Alguna vez me dijeron que un hombre, quien se había convertido en un gran amigo, era una persona violenta y agresiva. Ésa no fue mi experiencia. Y hoy, Flaco no estaba destruyendo nada.