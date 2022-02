¡Fuerza, colegas!

Los paralelismos entre el Gobernador de Coahuila y el Presidente de la República no son pocos, sin embargo, se ven eclipsados por sus pequeñas grandes diferencias. ¿No me cree? Revisemos:

Mientras que AMLO llegó al poder ampliamente respaldado por una aquiescencia sin precedentes que se expresó de forma masiva en las urnas (ni la suma de votos de todos sus adversarios le habría arrebatado el triunfo al hoy Presidente), Riquelme llegó un año antes a la Gubernatura de manera dudosa, en medio de un proceso lleno de irregularidades e impugnado por un descontento popular que se hizo patente en una marcha multitudinaria también sin parangón en nuestra historia.

Sin medirlos aún como gobernantes, está claro que a Riquelme nos lo impuso el mal lubricado dedazo moreirista, mientras que a AMLO llegó a la silla vía vox populi.

Uno y otro han obrado más o menos en consecuencia, de acuerdo a su muy particular situación: Riquelme, por ejemplo, no goza de la querencia del pueblo que gobierna, así que no se permite libertades tales como decir ‘mmd@x’ cada día en conferencia matutina. Se ciñe a los protocolos y más o menos aparenta que conduce las cosas con seriedad.

Por otra parte, dado que el control ejercido por el Gobierno comarcano es total, casi feudal (nomás le falta reclamarnos el derecho de pernada), se permite seguir manejando las finanzas públicas de manera discrecional y desaseada, saltarse las leyes, ejercer un arbitrario uso de la fuerza pública y violar garantías civiles elementales como el derecho a manifestarse; a fin de cuentas, la relevancia noticiosa de cuanto en Coahuila acontece, es muy poca.

AMLO en cambio acapara toda nuestra atención desde los primeros minutos de la mañana; si hace un anuncio importante o se pone a divagar en estupideces, es lo de menos. Pero no sólo es el foco de la atención nacional, recibe además una considerable dosis de escrutinio internacional (proporcional a la relevancia de México en la economía mundial, no por López en sí, quien no pasa de ser una curiosidad del folclor político latinoamericano).

La relación del Presidente con esta desmesurada cobertura que se le prodiga es de amor-odio. Por supuesto que le chifla, le pone en los anillos de Saturno el estar constantemente en boca de todos aunque, desde luego, esto le obliga a pagar un precio cada vez que su administración incurre en un gazapo o se ventila un nuevo escándalo en su red de allegados.

Pero el buen Mc-AMLOVIN solventa los yerros y golpes de la prensa con capital político que dispendia a raudales, ya que lo extrae al parecer de una cantera inagotable. Es López Obrador uno de esos casos dignos de estudio, de gobernantes que podrían decir y cometer cualquier cantidad de despropósitos y barbaridades y aun así conservarán una base de simpatizantes lo bastante amplia para constituir una pequeña nación en sí misma.

El paso del tiempo lejos de debilitarla, sólo fortalece y petrifica esta devoción. Podría AMLO durar haciendo La Mañanera lo mismo que estuvo al aire En Familia con Chabelo y ponerse cada año más intolerante, más absurdo, más pendejo, antes de que el último de los chairos muriera por aburrimiento.

Pero recapitulemos: Decíamos que el gobernador Riquelme llegó al poder impuesto por el poder mismo; AMLO en cambio llegó montado sobre un imbatible nivel de aprobación. Riquelme, al no gozar de la simpatía popular, opta por conducirse con más seriedad; AMLO en cambio se da el lujo de portarse ya sea como niño o como anciano; su barrio (o sea, unos 30 millones de votantes) lo respalda.

No obstante, Riquelme se conduce como un verdadero autócrata, amparado en el bajo perfil de su administración y la poca relevancia noticiosa de Coahuila en el ámbito mediático nacional. Y AMLO, pese a la vigilancia de la que es permanente objeto, también se conduce como todo un dictadorcillo, pero goza de la inmunidad inherente a la figura presidencial y gracias al control que ejerce sobre los poderes y organismos que deberían ser su contrapeso; a nulidad -casi inexistencia- de la oposición y a esa aura mesiánica intocable que le procura el respaldo de la Nación Chaira.

Así que, aunque sus circunstancias difieren y son casi opuestas, uno y otro hacen con sus respectivas administraciones y gobernados lo que se les hincha en gana y no responden ante nadie por absolutamente nada.

Un buen ejemplo de su nulidad como gobernantes es la respuesta que ofrecen ante las agresiones a periodistas:

Hace unos días, un compañero de VANGUARDIA fue vapuleado por agentes de la policía estatal, mientras daba cobertura a hechos violentos que involucraban a elementos de esta corporación. Al percatarse de que sus acciones estaban siendo registradas en video, los uniformados la emprendieron contra el reportero: lo lesionaron, lo intimidaron, le amenazaron y le confiscaron ilegalmente su equipo que finalmente fue dañado.

No hablamos de gendarmes de esquina, sino de la corporación policiaca del Gobierno del Estado. ¿Hubo alguna respuesta, sanción o reparación del daño? ¡Bah! Creo que ni siquiera una admisión pública de los acontecimientos, pero ¿a quién le importa lo que pase en nuestro terruño?

En la esfera nacional, la semana pasada lamentamos la muerte de la periodista Lourdes Maldonado. No será ella, desde luego y por desgracia, ni la primera ni la última en pagar con su vida por el ejercicio de su profesión.

Lo increíble del caso sin embargo es que ella personalmente acudió a solicitar el apoyo y la protección del Presidente de la República, mismo que le garantizó el auxilio que suplicaba.

Y una vez que se dio a conocer el asesinato de esta periodista, López Obrador califica todo como “lamentable caso”, llama “compañera” a la difunta Lourdes Maldonado y con la misma frescura con que se traga sus sopes, asegura que la protección y el apoyo se le brindó. Pues a mí me parece que uno de las dos miente: Ya sea que AMLO no brindó apoyo real y efectivo, o bien, que Lourdes Maldonado no fue asesinada y sólo se metió unos balazos para desprestigiar a la 4T porque “así son los neoliberales”.

De los unos y de los otros, hay que cuidarnos porque nadie más lo hará...¡Fuerza, colegas!