Hoy (mientras esto escribo) es el día más corto del año.

El solsticio de invierno de hecho acaba de ocurrir, justo hace unos minutos y no me pilló ni participando de un ritual en una pirámide prehispánica, ni en un retiro chamánico. Y es que -¡bendito sea Carl Sagan!- no abrigo yo creencias místicas, esotéricas, religiosas, holísticas o new age. Eso dejémoslo para las señoras del Avemed.

El solsticio ...