Gasolina y números a modo

A nadie debe sorprender la forma en que los políticos, especialmente los que tienen tintes populistas, usan los números. Los hay de todo tipo y niveles, y aunque es naturaleza humana ensalzar los logros propios y magnificar las fallas del otro, no deja de ser incómodo y a veces penoso ver que los políticos tengan el descaro de usar y manosear datos duros a su antojo, contando, me imagino, con la noción de que los ciudadanos somos fundamentalmente pentontos. Hay ejemplos recientes en Estados Unidos y México, donde el juego de las cifras manoseadas ha estado enfocado en los precios internacionales del petróleo y del impacto que estos necesariamente tienen en el precio de las gasolinas... y los votos. El petróleo es un insumo necesario para tener gasolina y si el petróleo sube de precio, entonces el costo de tener un litro de gasolina será mayor. Es como el costo de hacer un pastel es mayor cuando el precio de la harina sube. Se estima que para producir (refinar) un litro de gasolina se usan más de dos litros de petróleo. La pregunta es si los consumidores pagarán el costo o si el Gobierno, en un acto de populismo bastante caro −con dinero ajeno−, decide subsidiar el costo adicional para reducir presiones inflacionarias, para reducir la carga sobre los ciudadanos, para que los votantes se sientan consentidos o para que el presidente y su equipo puedan salir a reírse, vía mañaneras o tuits, de otros países donde los ciudadanos pagan más por el litro de gasolina (aunque sea por unos días). Repentinamente, ante el drástico aumento en los precios del petróleo, que ha subido 40 por ciento en lo que va del año y casi 70 por ciento en los últimos 12 meses, hemos visto cómo miembros del gabinete y personajes alineados a la 4T en México y políticos opositores alineados al Partido Republicano en Estados Unidos se dan gusto saludando con sombrero ajeno y tratando de llevar agua a su molino manipulando cifras, escondiendo datos e ignorando la necesidad de análisis serios y sensatos sobre un asunto que pudiera desembocar en la siguiente recesión mundial.

Así, vimos como el canciller Marcelo Ebrard acudió a Twitter para señalar que el precio de la gasolina en Los Ángeles llegó a 33.75 pesos por litro, mientras que en México la Magna rondaba los 21.18 pesos. Y aquí es donde podemos empezar a desmenuzar si ese tipo de tuits tienen sentido y están a la altura de un funcionario del más alto nivel del Gobierno mexicano, que además se siente presidenciable. El señor Ebrard omite en su “análisis” comparativo entre Estados Unidos y México el hecho de que Los Ángeles no representa al promedio de los Estados Unidos y es más bien una de las zonas más caras en cuanto a precios de gasolina. El precio de alrededor de 6 dólares por galón (3.8 litros) en Los Ángeles es casi 50 por ciento más alto que el promedio nacional en Estados Unidos (unos 4.17 dólares −o unos 23 pesos por litro− el día en que Ebrard tuiteó). Se le olvida al canciller referirse a cómo es la primera vez en muchos años en que el precio promedio de México se acerca siquiera al de Estados Unidos y que en los últimos tres años −de 4T− la gasolina siguió estando al menos 30 por ciento más cara en México que en Estados Unidos. No sólo eso, sino que los precios en Estados Unidos podrían ajustarse a la baja rápidamente si el petróleo baja, mientras que no parece que en México se dejarán a las fuerzas del mercado dichos precios. No menciona tampoco, el costo que tiene para el gobierno subsidiar la gasolina (más de 5 pesos por litro) y que el presidente López Obrador reconoce no saber cuántos ingresos extra tiene Pemex por venta de petróleo más caro con los que dice pagará el subsidio. Se van por el titular fácil sin el menor indicio de un análisis serio. Lo peor es que muchos festejan que “México tenga precios más bajos que Estados Unidos” como si fuera un logro de estadista o un campeonato mundial de futbol. Es como celebrar las remesas, es saludar descaradamente con sombrero ajeno.

En Estados Unidos es similar, pero en dirección distinta, ya que el mercado manda allá. La oposición busca que los números hagan ver mal al presidente Biden y señalan que el precio promedio nacional de 4.17 dólares por galón rompió el récord previo de 2008 de 4.11 dólares por galón. El titular es brutal, pero nadie tiene tres minutos para analizar esa comparación de 2008 contra 2022 y poder señalar que, si quitamos el efecto de la inflación, los 4.17 dólares de 2022 equivalen a 3.25 dólares de 2008. No sólo eso, si comparamos la eficiencia de los vehículos de 2022 contra los de 2008, nos damos cuenta de que el promedio de millas recorridas por cada galón de gasolina es ahora cerca de 15 por ciento mayor que en 2008, por lo que se puede afirmar que hoy en día el americano promedio recorre un 44 por ciento más con un dólar de 2008. En México podrían usar también este análisis inflacionario a su favor, pero se van por la ocurrencia y el meme fácil, supongo que confían en que no somos un pueblo afín a los números.

