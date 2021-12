Gilman y la otra maternidad

Charlotte Perkins Gilman había renunciado al matrimonio. Era 1882 y tenía 22 años. Un artista joven, Charles Walter Stetson, le pidió que se casara con él. Margo Glantz comenta la negativa de la escritora para la vida conyugal: “A pesar de que te amo enormemente, amo aún más el trabajo y no creo que ambos amores sean compatibles. Estoy destinada a ser útil y fuerte —ayudar a la mayor cantidad posible de gente— y no a ser amada”. Sin embargo, tras la insistencia de su pretendiente, dos años después accedió a casarse. Charlotte no imaginó lo que viviría unos meses más tarde. Esa experiencia la llevó a escribir “El tapiz amarillo”, su obra más importante. El cuento habla de una condición silenciada y no reconocida de su época: la depresión posparto. Denuncia, también, la ignorancia de los tratamientos y la agresión social hacia las mujeres. Para ello, acude a un recurso fantástico. Su relato feminista es, simbólicamente, una historia de espectros.

En el prólogo de “El tapiz amarillo”, Glantz refiere que la autora insistió en el tema en otros escritos. En su “Autobiografía” expone la angustia que sintió tras el nacimiento de su hija en 1885: “Abrazaba a mi bebé muy fuerte y en lugar de sentir amor y felicidad sólo sentía dolor... No se puede experimentar un sentimiento más amargo que ese: ni la maternidad proporciona placer”. Una confesión como esta no fue fácil en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el ser madre figuraba como la mayor y más digna aspiración femenina. Esta imposición fue, literalmente, enloquecedora para muchas. Gilman tuvo siempre un espíritu libre y determinante. Estudió arte en la Escuela de Diseño de Rhode Island y durante su vida, según Glantz, fue una prolífica escritora con más de “quinientos poemas, doscientos cuentos, cientos de ensayos, ocho novelas y una autobiografía”.

Cuando Gilman descubrió que algo no estaba bien con ella, al nacer su hija, se internó en el sanatorio de Silas Weir Mitchel, neurólogo de prestigio. El tratamiento consistió en “una total dedicación a la vida doméstica, tener al bebé a su lado constantemente y renunciar para siempre a la pintura y escritura”, apunta Glantz. Luego de unos meses empeoró catastróficamente. Así que abandonó las “recomendaciones” y volvió a escribir a escondidas hasta que se recuperó lo suficiente. Se divorció y siguió su camino en la literatura. Unos años después cedió la custodia de su hija a su ex esposo, lo que le costó el título de “madre desnaturalizada” (tema que también abordó en sus ensayos).

“El tapiz amarillo” está narrado en primera persona. La protagonista (no sabemos su nombre) es llevada por su esposo a una casa de campo, lejos del barullo de la ciudad. Está enferma de “nervios”, luego de tener un hijo. Su habitación es un cuarto lúgubre que tiene barrotes en las ventanas (como si fuera una cárcel). En medio de la soledad, la joven observa el tapiz y ve a una mujer fantasmal en las noches. La obra es una crítica contundente hacia los pilares del sistema social: la familia, la salud, los roles. En el cuento, el marido es un médico. Nunca se toma en serio los malestares de su esposa y ella misma escribe (sin que nadie la vea) que su enfermedad no es “grave” aunque sí lo sea. El trato que recibe este personaje representa lo que muchas viven: los asuntos de las mujeres no son importantes y casi siempre ni siquiera merecen el nombre de “asuntos”. Gilman pretendía que su relato generara conciencia sobre los tratamientos de depresión para las pacientes como ella. El doctor Mitchel leyó “El tapiz amarillo” y cambió sus métodos. Margo Glantz explica que al saberlo, la escritora dijo: “Si así es, entonces no he vivido en vano”. Los siguientes años fueron apasionantes: escritura, lucha, enfermedad. Agobiada por los dolores del cáncer, Charlotte Perkins se suicidó a los 75 años. Su obra conserva su esencia disidente y contestataria, donde se encumbra la posibilidad de otras maneras legítimas y dignas de vivir.