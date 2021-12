¡Gracias, Manolo!

Nunca está de más reconocer a los servidores públicos que han contribuido al bienestar de sus municipios, donde hay verdaderas leyendas que se forjaron un sitio en la historia de sus comunidades y son dignos de mención, como don Ernesto P. Uruchurtu, aquel famoso “Regente de hierro” del entonces Distrito Federal o el inolvidable Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid de 1979 a 1986, al que Ronald Reagan despreció por negarse a recibir las llaves de la capital española debido a que su alcalde era marxista, a lo que Tierno replicó sepultando al gringo: “Si Reagan no quiere a Madrid, entonces Madrid no quiere a Reagan”, y en efecto, los madrileños repudiaron al mediocre actor; y sin faltar otro gran vasco, Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao (1999-2014), todos ellos ediles de sus comunidades en la edad madura y eso hace diferente a Manolo Jiménez como uno de los mejores alcaldes de Saltillo, pero en su plena juventud.

Y no lo dice este columnista, sino las encuestas que ubicaron a Manolo en el Top 10 de los mejores alcaldes de México. Y así como los alcaldes Tierno y Azkuna fueron reelectos y Uruchurtu dos veces designado, también Manolo se convirtió en el primer alcalde reelecto de Saltillo donde dio cumplimiento a todas sus promesas de campaña, por lo que Chema Fraustro tendrá que echarle muchas ganas para mantener el ritmo de Manolo, cosa que nunca hubiera logrado hacer Armando Guadiana con su lirismo atropellado, impostado, más que forzado. A Saltillo le esperaba un desastre de haber ganado don Santana y los panistas de la 4T.

Las comparaciones resultan siempre odiosas, pero conste que no es una exageración comparar a Manolo con Uruchurtu, Tierno Galván y Azkuna, pues un sólo hecho vale más que las obras realizadas, que todo el progreso obtenido y las promesas cumplidas, y ese gran logro es el mantenimiento de la paz que vino a sustituir el terror que conmovía a esta ciudad, el tableteo de las ametralladoras, el acoso de halcones como los que agredieron a mi hijo, el horror de los cuerpos colgando de puentes, de los descuartizados, los decapitados y la agonía permanente de los familiares desaparecidos.

Y decimos que fue un gran acierto político, una gran decisión electoral del pueblo de Saltillo y de los coahuilenses en la pasada elección dar su apoyo total al gobernador Miguel Ángel Riquelme, a Manolo Jiménez y a Chema Fraustro porque no se equivocaron al reafirmar a un gobierno fuerte, a un alcalde fuerte, a una propuesta fuerte, a un candidato fuerte porque ello significa valorar y ratificar esa paz que hoy disfrutamos y que no queremos perder en la aventura de un gobierno de la república ausente, débil, el de los “abrazos, no balazos”.

Fue Manolo Jiménez el político que elevó a rango superior la alcaldía de Saltillo después del muy deplorable papel que hizo Chilo López y su asalto en despoblado con las “fotomultas” que Manolo desapareció porque eran un atraco con radar, y por eso y más se le va a extrañar a este joven alcalde que se va a Desarrollo Social.

Por la paz y la seguridad que disfrutamos, Manolo merece todo nuestro aplauso. ¡Muchas gracias!