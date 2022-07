Gravemente ilesa

Una tarde inolvidable. Sin querer, cruzo los dedos tras mi espalda, te vi pasear a la distancia. Si somos sensatos, no es lo que hubiera deseado, pero al destino le gustan los sinsabores a la carta y yo soy proclive a ciertos deseos ilícitos e irrenunciables. La sobremesa del desamor. Eres la misma persona y, sin embargo, te reconozco poco, pero –mea culpa- aceptaría sin trepidar el reto de redescubrir tu geografía personal y mental. Coincidir después de todo lo que compartimos, aunque a la distancia, develó el plato fuerte del día: el escenario contrafactual de tu enérgica compañía y mi ausencia a contrapelo. Uno no se va -motu proprio- de los lugares donde conoció la felicidad, pero el teatro guiñol demanda empacar, se pone en marcha y las marionetas tenemos que partir en la oscuridad de la maleta hacia los aplausos del público de la siguiente función. Son las consecuencias de estar cooptado, nos paga bien el vivir en mundos pasajeros e impropios.

Este azaroso topetazo me llevó pensar en las vidas que no elegí. Quise correr a contártelo, no obstante, debo confesar que me encanta esa novísima cualidad que arrastras al ser un amor ajeno, alguien en quien puedo elucubrar un pasado común, pero que en la actualidad resulta un misterio deseado y afrodisíaco. Al igual que el día que me despedí de ti de forma indecisa y timorata, preferí tomar la ruta fácil, la de meterme en las naguas del pasado y encomendarme a la fortuna de los exánimes en quien me refugio cuando el mundo se me viene abajo, es decir, recurrentemente.

Así pues, si acudo a este medio apocado y medroso, muy a mi usanza, es porque mi afable boca -que es más tuya que mía- aún guarda palabras para ti, cosas que no me atrevo a espetar cara a cara. Soy inerme para apoquinar el precio de los compungidos, mas debes saber que en la penumbra he tenido la desfachatez de cometer tropelías. Confesarlas requiere una inconmensurable cantidad de sangre gélida de la cual no soy oferente. La valentía es materia interfecta en la morada del anatema del amor desinteresado como yo.

Nuestra relación, como todas, subsistió a base de compartir vicios, muchos de ellos inconfesables. Los secretos comunales llenaron nuestros días de luz y enigma. Fuimos capaces de crear un lenguaje autóctono, basto en palabras, gestos y caricias. Bastaba un guiño minúsculo para echar a andar la maquinaria de un plan maquiavélico y, sobre todo, jocoso. El mismo idioma que murió el día que partí de forma pacata, antes de que me amaras más, aunque sé de buenas fuentes que lo hiciste hasta el extremo; definitivamente nos une lo prohibido y, a pesar de la distancia, sigo gravemente ilesa.

En realidad ¿perecen totalmente los idiomas del amor o sólo transmutan a otras lenguas? Van de boca en boca adaptándose a nuevas circunstancia. Como Truman Capote, otras voces, otros ámbitos. Aunque no me escuchas, te hablo, digo tu nombre, invoco tu presencia y recito los poemas que te escribí en la íntima tiniebla de mi alcoba, el único sitio que me pertenece; y ahora que estamos en la misma acera, no me atrevo siquiera a saludarte. Entre nosotros hay una distancia insalvable, nos separan más prejuicios que metros.

Quizás es por eso que el trecho que nos mantiene alejados no se acorta, ya caminé todas las calles por las que anduvimos de la mano, inventando –como sólo ambos sabíamos- un futuro que nunca pudo ser. Me muero porque sepas que las rúas siguen intactas, poco ha cambiado en ellas, siguen repletas de desconocidos, con basura y un sinfín de automóviles que, al igual que yo, están sin rumbo.

El principio tu ausencia fue la válvula para pensar en el destino manifiesto al que decliné, una alteridad personal que ahora desafía lo que pienso del odio y del amor, dos sentimientos tan cercanos que se contraponen.

El odio, a diferencia del amor, sólo puede germinar en terreno conocido. No posee el don de la fertilidad espontánea que si engalana la bienquerencia y el enamoramiento, cuya facultad de aparición aleatoria es capaz de sorprender al más impío de la dulzura emocional. No es extraño que surja en condiciones totalmente adversas, amén de desconocidas. Si uno acude a un sitio ignoto corre un mayor riesgo de enamorarse que de contraer una patológica ira pura y diáfana. Definitivamente el amor es un sentimiento por demás peligroso, explosivo y con sintomatología corrosiva.

Discusiones bizantinas aparte, finalmente decidí ponerme de pie y encaminar mis titubeantes pasos. Aun cuando no me notas, aunque no hablemos, ni te pueda contar todo lo que pudimos vivir juntos, cuánto te eché de menos, las veces que necesitaba tus palabras y contarte lo que me emocionaba o entristecía. A pesar de que todo eso sólo ocurra en mi imaginación, a la distancia, seguiré siendo penitente de tu indiferencia. Pagaré con creces el despilfarro de esta antipatía en ciernes. Sin embargo, quiero que sepas que cuando mis pisadas estuvieron a punto de ir a por ti, tomé la dirección contraria, esa que también me llevará contigo a través de otro camino, quizá abigarrado, barroco y sinuoso; pero iré con devoción, como quien paga una manda. Al fin que este mundo es redondo.