¿Gritar es un buen método de disciplina?

¿Quién de los papás nunca les ha gritado a sus hijos? Muchos de nosotros perdemos la paciencia cuando repetimos alguna orden y no la quieren cumplir: “Hijito, apaga el videojuego y haz la tarea” o “ya es hora de dormir, dame el celular”. ¿Cuántas veces necesitamos decirles hasta que hacen caso? Y no es hasta que levantamos la voz que obedecen. Creo que la mayoría de los padres alguna vez les hemos gritado.

Imaginen una casa con dos o tres niños que les encanta discutir entre ellos y llega un momento que perdemos nuestra calma o les gritamos porque nos cansamos de repetir las mismas instrucciones media docena de veces y se niegan a seguirlas. Muchas veces referimos que no tenemos paciencia, pero también hay frustración y enojo cuando les gritamos. Hay que tener un poco de cuidado porque podemos llegar a un abuso verbal hacia ellos. Es muy importante desarrollar nuestro control de emociones y especialmente frustraciones hacia los hijos.

En el año 2014, la revista americana Research in Child Development publicó un estudio dirigido por Ming-Te Wang y Sarah Kenny donde encontraron que el gritar a los niños puede ser tan peligroso como golpearlos. Según la investigación, los niños que reciben gritos o abusos verbales tienen mayor riesgo de tener problemas de conducta y depresión. Aun cuando los padres demuestran cariño antes o después de los gritos, el grito sigue siendo muy destructivo.

Entiendo que el grito puede ser necesario para prevenir a los hijos de un peligro inminente, como cruzar sin precaución una calle muy transitada. Los gritos de los que debemos tener cuidado son aquellos emocionalmente abusivos. El grito destructivo se refiere al uso de la fuerza psicológica con la intención de que el niño experimente dolor emocional para corregir o evitar un mal comportamiento. Nos referimos a los insultos o humillaciones para que el niño reaccione y obedezca las instrucciones dadas por los papás. El estudio demuestra que los niños que reciben gritos tienen más probabilidades de deprimirse y actuar mal. Comprendo que algunas veces nuestros hijos nos hacen perder la paciencia, pero debemos implementar otras estrategias para que obedezcan. Primero, ser directos con la conducta que esperamos que cumplan nuestros hijos. Segundo, debemos de reconocer la emoción negativa ante una orden y si hay posibilidad darle alguna alternativa de solución. Tercero, racionalizar la orden y explicarle el porqué es importante que obedezca en su vida y persona. Y cuarto, qué consecuencias naturales tendrá al cumplir o no con las instrucciones.

Primero hay que ser directos con lo esperado, pero con respeto: “Quiero que apagues la televisión y te vayas a dormir porque ya es hora”. Segundo momento, generalmente hay resistencia o negación para cumplir la orden por parte del hijo, entonces debemos reconocer su emoción: “Entiendo que estés enojado porque quieres ver televisión más tarde y te gusta mucho el programa, pero otro día puedes terminar de verlo. Lo grabaremos”. Tercer momento, muy probablemente existirá resistencia, entonces les explicamos la importancia de que cumpla la orden: “Hijito, es importante dormir temprano porque es noche de escuela y mañana tendrás problemas para poner atención a tu maestra”. Cuarto momento, quizás todavía el niño no quiere seguir la regla entonces, le notifico las consecuencias de obedecer o no: “Hijito, entonces tú sabrás lo que haces. Si te vas a dormir en este momento, podrás ver televisión el día de mañana, pero si no obedeces, por tres noches no te permitiremos ver televisión. Tú toma la decisión”. No hay “n” advertencias, gritos o enojos, solamente diálogo, racionalidad y cumplimiento de consecuencias.