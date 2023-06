Guadiana, Mejía o Lenin. ¡No desperdicie su voto!

Armando Santana Guadiana Tijerina. Para no andar con sutilezas o eufemismos arqueológicos, de una vez hay que llamar a las cosas por su nombre y cierto es que don Armando Guadiana ya tiene encima su fecha de caducidad, ya ronda los 80 años de edad y no tiene mucho porvenir. El tiempo no perdona y nadie saca juventud de su pasado.

Y no es falta de respeto para un hombre de empresa que es admirable en algunos aspectos, pero basta con recordar a don Raúl Madero, quien llegó al poder a los 70 años y ya no pudo ejercer. La que mandó en Coahuila fue su hija Dorita Madero porque don Raúl, buen hombre como Guadiana, ya estaba caduco. Y resulta obvio que don Santana ya no tiene la fortaleza para gobernar, para mantener la paz pública de nuestro estado, la seguridad que tanto nos beneficia y reconforta.

Es un buen hombre, pero el destino lo alcanzó, como al presidente López Obrador que también ya caducó. Y la prueba de su caducidad es el fantasma que recorre a la Cuarta Transformación y ese fantasma es la violencia, los homicidios, la extorsión, las desapariciones, el terror impuesto por la delincuencia organizada ante la incompetencia de un Gobierno Federal inútil, sin dientes, el de los “abrazos, no balazos” emanado de Morena-PT-PVEM, estos dos últimos partidos que acaban de saltar como ratas de barco que se hunde: Ricardo Mejía Berdeja y Lenin Pérez Rivera.

Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja. ¿Y quién sostiene a Sóstenes? Pues la verdad es que nadie sostiene a este “Tigre” sin garras ni colmillos y muy desmadejado. Y apurando las cosas es un hecho que si Guadiana es incapaz de ofrecernos un futuro prometedor, Mejía Berdeja menos que nadie nos lo puede ofrecer y, peor aún, que tampoco nos puede presumir de un pasado exitoso. Porque cuando Mejía Berdeja mira hacia atrás no puede ver otra cosa que el baño de sangre que dejó a este país, ya que fue durante su encargo como segundo responsable de la seguridad federal que se incrementaron como nunca los homicidios, las desapariciones, las masacres, las extorsiones, los feminicidios, la trata y los territorios perdidos ante la delincuencia organizada.

Y es recomendable a los coahuilenses el ser muy cuidadosos y no caminar junto a Ricardo Mejía porque él camina sobre charcos de sangre y nos puede salpicar. Y cierto es que Sóstenes camina solo porque ya nadie lo sostiene. Ya lo abandonó López Obrador. Así mismo el Partido del Trabajo. Y quien desde el estado de Guerrero lo financiaba. Y ante ese abandono, lo que menos nos puede prometer Mejía es seguridad: hay muchos estados donde la ley del imperio mafioso rebasa por mucho al imperio de la ley. La ley de este país que Sóstenes Mejía Berdeja no pudo sostener.

Lenin Pérez Rivera. Este es un Lenin izquierdista al estilo de Mary Telma, la Comadre. Y aunque Lenin sea joven, nominalmente está caduco. Nomás vea cómo es que han derrumbado las estatuas de Lenin (no Pérez sino Uliánov) en Polonia, Ucrania, Rumania, Eslovaquia, Alemania y Lituania. Y finiquitando: ningún empresario cuerdo va a invertir en algún estado gobernado por un Lenin. Es contra natura de cualquier capital. No se equivoque, nuestro Lenin vernáculo es ajeno a Marx y a Vladimir Ilich Uliánov; él es un despiadado estalinista de las prerrogativas partidistas.