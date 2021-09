$!Guardianes en turno

La felicidad de un individuo es un acto de voluntad y civilidad *1. La sostenibilidad de una sociedades viable si brinda igualdad de oportunidades a todos sus individuos *2. La aceptación de que ambos conceptos van unidos es un recorrido de 10 mil años que avanza, cuando los derechos humanos se manifiestan como derechos fundamentales en cada nación. Circa 8000 A. C., nuestros antepasados nómadas se tornaron sedentarios, convivir significaba sobrevivir. Los clanes sedentarios que enaltecieron esa convivencia con conocimientos, costumbres y tradiciones, se convirtieron engrandes civilizaciones. Regir la convivencia de estas nuevas sociedades en pro del bienestar de sus individuos se volvió necesario. Códigos y constituciones son testigos de este recorrido milenario.

Entre los códigos más antiguos, el de Hammurabi data del año 1760 A. C. Sus 282 leyes regulan la convivencia del individuo en la sociedad. Aun cuando su aplicación imparcial es cuestionable, por depender del gobernante, es el primer hito claro en materia de derechos humanos. El siguiente hito sucedió en el año 533 D. C., cuando el emperador Justiniano unificó todos los códigos que estaban bajo el dominio de Roma en el Corpus iuris civilis (Derecho romano). La influencia de la religión y de la cultura griega facilitó la inclusión de derechos de igualdad, justicia y propiedad para los individuos. En 1215, durante el medievo, los derechos humanos retoman impulso en Inglaterra al incluirse en su Carta Magna la protección de la libertad, la propiedad y la inviolabilidad del domicilio como derechos fundamentales. Por último, en 1789 Francia promulga la declaración delos derechos humanos, cuyo primer artículo expresa: “El fin de la sociedad es la felicidad común”. No obstante, la urgencia de incluir los derechos humanos como derechos fundamentales de cada nación cobró relevancia hasta después del fin de la segunda guerra mundial.

La evolución anterior tiene un escollo final que sortear: La efectividad de la Constitución. En un análisis comparativo de las constituciones de algunos países miembros de la OCDE *3 se aprecia que México es el país que más derechos ofrece, más palabras utiliza y menos valor por derecho crea: