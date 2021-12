Habitar el desierto...

Días largos, lerdos, negros. No hay nada por celebrar en las próximas Navidades y sí para meditar. Entrar en uno mismo: irse a su celda favorita, viajar a una isla desierta. O mejor aún, habitar este desierto norteño donde la soledad y el silencio son hermanos. Son nuestros hermanos. El desierto (“eremos” en griego. De aquí deriva una palabra tan bella fonéticamente, como dura en la vida real: ermitaño, el habitante del desierto) de Coahuila (técnicamente se le llama desierto chihuahuense) es bello. Pero también es amplio e inclemente. Es mí desierto y no lo cambio por otro hábitat.

Por eso los habitantes de Coahuila somos así: curtidos, siempre en introspección, siempre entrando en nuestra celda interior, siempre hablando con nosotros mismos, guardando cada palabra para cuando hace falta. Sabemos algo básico: hoy la riqueza, ayer fue pobreza. Por eso hay necesidad de cuidar y medir lo cual ya se tiene.

Codo viene de codicia. De avaricia. Y los norteños no somos ni codos ni avariciosos. Eso es Andrés Manuel López Obrador y su práctica de una liga menor de la avaricia: el ahorro. Los norteños sabemos administrar y bien, los recursos. Ya sean materiales, culturales o económicos. El desierto es duro, es reacio a desprenderse de sus frutos. Por eso la eterna pugna de nosotros con el centro del país y con el sur siempre atrasado y durmiendo la siesta. Por eso el orgullo de ser del norte y de este enorme y venerable desierto. “Debes amar la nada”, dice uno de los versos de los poemas de la santa Matilde de Magdeburego (1208-1282), versos los cuales dejó escritos en “Luz resplandeciente de la divinidad”.

Agradezco su lectura. Siempre. Varios de los textos aquí editados con tema no político, sino de la vida misma y su relación con nuestra paz en esta época de pandemia y peste bíblica, han encontrado comentario y eco en varias partes de México. Atentos lectores me piden seguir indagando y arando en tierra fértil, aunque esta tierra sea el desierto. No hay contradicción de por medio. Atentos lectores me piden seguir abonando letras para reflexionar y tratar de encontrar paz en la tormenta en lo cual se ha convertido la vida. ¿A quién interesa la política cuando el maldito bicho ha mutado fieramente y ahora amenaza “Ómicron”?

Un maestro universitario oriundo de Sonora, pero avecindado en la ciudad de México, me hizo llegar una bella y larga carta sobre mis escritos con este tipo de temas. Agradezco sus palabras de corazón, palabra y pensamiento. También, ha puesto en el sobre el cual ha llegado puntual a mi residencia, un libro antiguo conservado en buen estado: “Sabiduría y dichos de los padres del desierto” y un libro de, digamos, edición reciente, pero muy difícil de conseguir en el ya casi muerto mercado editorial nacional: “Mujeres en busca del amado”, ediciones Obelisco, España.

ESQUINA-BAJAN

Hervir las piedras para hacernos un buen caldo, el cual vendrá a fortificar nuestros huesos ya tostados en el inclemente y rebelde sol. Uno de los hijos predilectos del desierto es el chef, el ingeniero Juan Ramón Cárdenas y éste ha venido a revolucionar a tal grado la cocina norteña, convirtiendo nuestra parquedad en alabanza, nuestros pocos ingredientes en explosión de sabor. Hoy, la cocina norteña es referente nacional e internacional. Amén de hervir piedras y elevarlas a categoría casi divina en sus fogones de “Don Artemio”, Juan Ramón Cárdenas ha reinventado la manara de comer el cabrito, la carne asada, los tacos de lengua; ha reinventado el chorizo y lo ha elevado a categoría de insumo divino y artesanal.

Pero, el alquimista sabe de la riqueza de hoy, la cual se gestó en la pobreza de ayer. El desierto no regala nada. No regala: exige. Exige fidelidad, disciplina, tesón, amor, atenciones, paciencia. En todas las tradiciones místicas, el desierto es deseo de soledad, paz y comunión. Soledad, paz y comunión con el Altísimo. Todo hombre con una pizca de espiritualidad, tiene en su momento el deber y el llamado de apartarse del mundo “real” y encontrarse y profundizar su relación consigo mismo y con Dios. Las tres principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, se gestaron en el desierto. El padre Abraham, Iahvé, Moisés, Jesucristo, Juan y el profeta Mahoma habitaron el desierto. Tan inhóspito, árido y peligroso como éste de Coahuila.

El desierto, nos cuenta la tradición, la Torá, la Biblia, el Corán y los literatos, es el lugar justo donde habitan los demonios. Pero también, donde habita Dios. Por eso los llamados padres del desierto, monjes, ermitaños y anacoretas de los siglos 100 al 400 D. de C. buscaron la fuerza de la soledad del desierto para crecer espiritualmente y luchar contra sus demonios personales. Sí, buscaban paz en la tormenta. Dice uno de los dichos de Abba Serapión, recogido en el libro deletreado: “Busca el silencio. Dios, el cual te dio la lengua, va hablar por tus labios, pero no cuando estés rezongando”.

Los libros enviados a este escritor por el investigador sonorense pero avecindado en México, son de colección. Los aforismos, dichos y enseñanzas de estos padres y santas del desierto, son perlas de oxígeno para nuestra maltrecha alma. Va uno de Teodora de Alejandría: “Aborrece el demasiado dormir, abraza la aspereza en el comer y en el vestir y huye de todo regalo...” Va uno de Abba Poemén: “Dios lo es todo. No digo más”.

LETRAS MINÚSCULAS

¿Cuánto tiempo vamos a permanecer en esta situación de pandemia infernal? Elija su celda aquí en el desierto. Esta va a ser nuestra morada definitiva...