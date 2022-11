Gracias por atender estas letras, señor lector. Me halaga harto que usted me lea y me comente de esta ya muy larga saga de textos explorando o tratando de explicarnos a ese inusable llamado Dios. ¿No tengo fe y por eso trato de explicarlo sólo a través de la razón y las palabras? No lo sé. Yo digo que si tengo fe, pero no ciega. Fe rota y rebelde todo el tiempo si usted quiere, pero fe al fin. No puedo ...