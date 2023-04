Hablemos de Dios 121

Inquietante. Perturbador. El libro es inquietante y perturbador. Harto perturbador. En su momento lo tuve al menos cinco ocasiones en la mano. Igual de veces lo vendí. Era moda. Y la moda se quedó. Eran los días de gloria del intelectual Umberto Eco. Días los cuales siguen igual hoy en día: fuego no fatuo, sino eterno. La fama le sienta bien a este crítico, novelista, fabulista, bibliómano, filósofo, semiólogo... en fin. Lo es todo. Y sobre él y su erudición enciclopédica, hemos cimentado buena parte de nuestro capital intelectual hoy en día.

El libro es perturbador hoy en día. Tanto o más cuando vio la luz pública. Es de 1997 su primera edición, aunque en italiano fue un intercambio epistolar en una revista (“Liberal”) en 1995. Diálogo de sabios y ojos bien abiertos y lúcidos: “¿En qué creen los que no creen?”, intercambio crítico y epistolar entre Umberto Eco y el Cardenal de Milán, Carlo Maria Martini. El libro como tal lo publica Taurus y tengo ahora la edición de 2008. Es decir, el libro se ha seguido vendiendo y siempre.

En su momento, insisto, lo vendí varias veces. Leí párrafos al azar. Vaya, lo leía sin leer. Danza de letras nada más. Ahora lo he conseguido en una librería en Monterrey y lo he leído de una sentada. Ahora lo releo y lo voy anotando. Ambos dos, aplanadoras de pensamiento. Uno, no pontificando (Carlo Maria Martini), sino discurriendo con las únicas armas a la mano: las ideas. El otro, uno de los pensadores totales y únicos que han dado lustre a la humanidad, Umberto Eco.

No se enfrentan (si lo hacen), se complementan. No discuten, dialogan. Es eso ausente hoy en día: respeto al otro, respeto al rostro diferente y a las ideas diferentes; respetar al otro, a eso llamado literariamente, “la otredad”. Este par de estetas mantuvieron un intercambio epistolar en la revista “Liberal” en meses. Era cuando se escribían cartas, epístolas las cuales hoy, ya desaparecieron. Eran años cuando se leían dilatadamente textos de fondo y se pensaba y discurría, no tiempos de hoy cuando apenas se leen 140 caracteres (no palabras, ojo) de corridito y la gente... se cansa. Mucho menos pida usted comprensión.

El intercambio epistolar del par de filósofos aborda cuestiones harto peliagudas no en ese tiempo (década de los noventa y en el horizonte, el inicio del milenio el cual ahora, nos ahoga), sino cuestiones y preguntas inmanentes al ser humano: la creencia o no en Dios, el aborto, el derecho a la vida, ¿cuándo comienza la vida humana?, el fundamento ético y de valores ausente hoy por depositar en la ciencia y técnica un avance hacia un mejor estadio de vida. Eso se creía y el tiempo implacable hoy en día ha dado la respuesta: se vive peor a nunca antes. En fin.

El libro no abandona mis manos. Lo estoy releyendo por segunda vez para anotarlo. La primera lectura fue de un tirón. Ahora agrego notas personales. Difícil, harto difícil tratar de glosarle aquí ideas y pensamientos de fuego del par de estetas. He optado por transcribirle a usted una especie de breve antología de aforismos o ideas de ambos intelectuales. Las palabras, sus palabras e ideas se explican por sí mismas. La ficha completa del libro para su compra y su lectura es la siguiente: “¿En qué creen los que no creen?”, Umberto Eco y Carlo Maria Martini. Editorial Taurus, 2008. 120 páginas.

ESQUINA-BAJAN

“... los milenarismos se han reproducido constantemente en los siglos, sea en formas sectarias, sea en la de chiliasmos (supuesta reaparición milenaria de Jesucristo) implícitos que animan en el fondo los grandes movimientos utópicos. Actualmente. Además, las amenazas ecológicas están tomando el lugar de las fantasías del pasado y su cientificidad las hace aún más perturbadoras”. Carlo Maria Martini.

Agrego con mis tibias letras: el Cardenal Martini tiene razón. Hoy se quiere más a un perro... que a un ser humano. Se protege la vida de un árbol y se protesta voz en cuello si acaso alguien lo va a talar, pero nadie levanta la voz por los infantes violados y abusados sexualmente en México. Según la organización internacional “Save the children”, diariamente en el país mueren 4 niños o niñas por la violencia. 3 de cada 4 niños son violentados dentro de sus hogares. Pero, nadie se conmueve, nadie da “likes”, nadie se escandaliza, nadie convoca a protestas digitales... pero sí, la gente llora, se conmueve y mueve a protestas por un “pobre perrito muerto”.

“¿Existe una noción de esperanza, y de responsabilidad nuestra en relación con el mañana, que pueda ser común a creyentes y a no creyentes? ¿En qué podría basarse? ¿Qué función crítica puede asumir un pensamiento del final que no implique desinterés hacia el futuro, sino proceso constante contra los errores del pasado?”. Umberto Eco.

“La mayoría de nosotros sentiría horror al degollar a un cerdo, pero comemos tranquilamente jamón. Yo no aplastaría jamás a un ciempiés en el prado, pero me comporto con violencia frente a los mosquitos... Se debería decir que, si bien nuestro concepto de vida vegetal y animal es vago, no lo es el de la vida humana”. Umberto Eco.

LETRAS MINÚSCULAS

Hoy, es lo contrario, al menos en México: la vida humana a nadie importa. Importan los pinches perros...