Hablemos de Dios 78

La pandemia sigue haciendo estragos en la humanidad; no hay olas ni picos, ni crestas; nada de eso lector: es un tsunami, un Apocalipsis bíblico del cual nadie va a salir ileso. Aunque usted siga vivo. Es un decir eso, un eufemismo es decir vivir. Estamos vegetando perpetuamente, tan sencillo y complicado a la vez. No hay contradicción de por medio. Escribo estas líneas un domingo, específicamente el día domingo 3 de octubre. Las cifras del día de ayer sábado, son las siguientes: 7369 nuevos infectados (como siempre, las cifras no bajan) y 612 muertos por la mordedura del virus chino (igual que siempre, nada para celebrar, aunque el ciudadano Andrés Manuel López Obrador diga lo contrario).

La pandemia sigue haciendo estragos en nuestra humanidad y es mejor estar guardados, confinados, a estar en la calle. Aunque, a todo mundo como en una ruleta rusa mortal, ya ni le va ni le viene el bicho. La gente está harta y eso se ha reflejado en la movilidad ciudadana y claro, se refleja en los infectados y en los muertos. Un ejemplo rápido al respecto de lo anterior. Y repito la fecha en que escribo estas líneas, domingo 3 de octubre de este año infectado. Hace apenas dos días, una querida amiga de Monterrey, la señora Martha Mariana, a la cual tengo un buen de meses sin saludar personalmente debido a lo de todos conocidos de vivir entre infectados o con el riesgo de ello, me marcó por teléfono como periódicamente lo hace. La notaba rara y un tanto triste, dándome respuestas en monosílabos, nada más.

Tuve que preguntarle así, directamente qué pasaba. Martha Mariana me lo dijo sin más preámbulo: el sábado 18 de septiembre había muerto su ex esposo por la mañana, un hombre de 50 y tantos años. Pero, ese mismo día y por la tarde, también había muerto el hijo de su ex esposo, un muchacho el cual apenas frisaba los 30 años de edad. Una tragedia. Ambos, por la mordedura del virus chino. Ninguno de los dos varones quiso ir a atenderse al hospital. Murieron en su casa. Pero confirmados en su momento, positivos al COVID-19. Es decir, ellos no están en las cifras oficiales como miles y millones de mexicanos. Son el famoso sub-registro de muertes.

Repito, una tragedia. ¿A quién rogar, a quién pedirle ayuda; dónde está Dios en estos casos? Me preguntó una Martha Mariana desecha en llanto al otro lado de la línea. Llegamos hoy al punto de la cuestión: yo por lo general y aún, sigo confinado. Me cuido lo necesario y suficiente. Sigo con mi dieta destroza panzas, pero sigo leyendo y escuchando música a madres. Lo prefiero así a morir por la mordedura del bacilo de ojos rasgados.

Por estos días terminé la lectura de un libro fabuloso, “Antología de la lírica griega” en traducción directa del griego por el gran poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño. Dicho libro costaba en su momento un bicoca en la hoy tan buscada y añorada colección de la UNAM, “Nuestros clásicos”. Libro de colección, sin duda. Tenía años sin tomarlo en la mano. De hecho y en honor a la verdad, ni lo había leído, sólo lo había hojeado y anotado aleatoriamente alguna línea. Sólo eso.

La tomé bajo el brazo un día y no lo pude soltar. En honor a la verdad, la poesía no se lee “de corridito”, que también se puede para darnos unidad y coherencia del todo, pero en este caso, fui disfrutando la antología de poetas griegos como se bebe una buena botella de vino tinto: en copas, disfrutando, oliendo, saboreando su esencia y sustancia. He disfrutado mucho la antología que abarca al menos dos siglos de poesía griega. De Calino a Píndaro, todos siglos antes de Cristo y la numerología cristiana.

Caramba, la he disfrutado harto. Y el punto, uno de varios que saltan a la vista: ¿Dónde están hoy los dioses y diosas griegas y romanas? ¿Dónde está hoy Titón, dónde Ares, dónde Keras, dónde el gran, el inmenso Zeus; dónde Afrodita, dónde Eros...? Creo ya lo notó señor lector, eran dioses, grandes y eternos dioses en los cuales todos creían, eran dueños ellos y los ciudadanos de grandes imperios, de los más poderosos de la tierra. Tan poderosos los dioses como sus ejércitos y sus monedas. ¿Y dónde quedaron esos imperios, sus monedas, su economía, su poderío y su influencia?

Rápidos ejemplos de lectura. Leamos a Simónides de Amorgos: “Oh hijo: el altitonante Zeus el fin tiene/ de cuanto existe, y como quiere, lo ordena...” Leamos ahora al poeta Teognis (siglo VI A. de C.): “Artemisa cazadora, hija de Zeus, que Agamenon pusiera/ cuando en veloces naves a Troya navegaba...” En la mayor parte de estos textos, su cuadra de dioses y diosas forman un papel fundamental en su poesía, en su vida y en su vida religiosa, llamémosle así. ¿Entonces por qué si eran dioses de grandes imperios ya nadie cree en ellos? Ya nadie cree en Zeus ni en Palas Atenas, en Huitzilopochtli, en Coatlicue, en Isis, en Ra, en Osiris...

¿Lo nota? Ya nadie cree en ellos y ahora creemos en Dios y su hijo (para los católicos), Jesucristo. Incluso, se cree en algo al menos para mí tan etéreo y volátil, como lo es o le llaman el “espíritu santo”. Puf. ¿Un día dejaremos de creer en ellos como se dejó de creer en el gran Zeus y su corte de deidades menores? A medio camino entre la religión y la filosofía está algo mayor: la poesía. El argumento, la idea no es mía, es del gran Octavio Paz... sí, poeta. Ya no creemos en Palas Atenas ni en Zeus ni en Isis, ni en Tonatiuh ni en Tláloc... pero sí creemos y seguimos leyendo al divino Homero, a Dante Alighieri, a T.S Eliot, a John Donne, a san Juan de la Cruz.

¿Pedirle a Zeus el fin de la pandemia porque Dios no hace caso? Martha Mariana, como todos, está adolorida y casi difunta, por tanta y tanta muerte...