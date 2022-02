Hablemos de Dios 87

Se lo conté a usted en nuestra tertulia “Café Montaigne 229” en lunas pasadas. Hoy se lo recuerdo para enmarcar este texto donde exploraremos a ese siempre inasible Dios: oteando libros y revistas en el Mercado Juárez en Monterrey, di con un libro inconseguible: “Recuento de poemas 1950-1993” para una editorial según yo, ya muerta, Joaquín Mortiz. Y claro, usted lo sabe, la autoría es del inconmensurable Jaime Sabines (1926-1999). Poeta de los más queridos en México y en Latinoamérica. De los más queridos y más leídos.

Como siempre, no podía dejar dicho libro a la intemperie y lo compré. Pero, debo de tener los libros sueltos de este esteta en sus primeras ediciones. Años, lustros de no leerlo. Hoy mis intereses son otros. Ha sido un buen descubrimiento volver a repasarlo. Caray, en su momento, uno memorizaba sus poemas favoritos y sí, se los recitaba a las musas en las noches más altas para enamorarlas al oído. Me ha gustado volver a leer su poesía de lija, rasposa, atormentada, donde hay una sola bifurcación posible: la vida o la muerte. La divisa de su poesía es una sola: vida o muerte.

Con Jaime Sabines se deambula entre lo aparentemente fácil de su verso blanco y rima asonante, con el enfrentarse y siempre, con sus versos rugosos y duros. Octavio Paz dijo de él: “Uno de los mejores poeta contemporáneos de nuestra lengua. Muy pronto desde su primer libro, encontró su voz. Una voz inconfundible”. Otro grande, Alí Chumacero, agregaría: “Arcilla siempre, desilusión en ocasiones, rechazo de lo puramente estético, enemistad con lo retórico, gusto por lo informal, vehemencia de los sentidos, alegría del polvo enamorado, todo eso consolida el destino de los que viajamos en el Arca de Noé...”

Y sucede con Jaime Sabines como sucede con los grandes literatos en su obra toda, se puede leer desde varias vertientes. Podemos leer a Sabines en clave de amargura o amorosa (es lo mismo), en clave gastronómica (lo estamos haciendo en nuestro encuentro dominical aquí en la revista “360”, la cual dirige atinadamente la periodista Nidia Martínez); incluso y ahora con la tontería de “equidad de género” (¿significa algo?), si usted lee sus poemas, encontrará versos rudos contra las mujeres. Pero al final de cuentas, poesía. Pero hoy... políticamente incorrecto. Aquí se lo contaré en próxima entrega con motivo de ese estúpido “revisionismo” en clave de “género”.

Escribe Jaime Sabines: “Uno es el agua de la sed que tiene,/ El silencio que calla nuestra lengua,/ el pan, la sal, y la amorosa urgencia/ de aire movido en cada célula”. Bellos y potentes versos los cuales nos describen en clave de gastronomía. Ahora lea esto: “Cortemos la fruta del árbol negro,/ bebamos el agua del río negro,/ respiremos el aire negro.” La peste en pleno. Ahora estos versos: “Se está enfermo de miedo como de paludismo/ Alguien se refugia en las pequeñas cosas,/ los libros, el café, las amistades...” Café y cigarro fueron amigos inseparables del chiapaneco Jaime Sabines.

Llegamos al quid de la cuestión el día de hoy: lo vamos abordar en clave divina. Analizaremos someramente sus textos poéticos en esa búsqueda eterna de encontrar a Dios, increpar a Dios o inventar a Dios. ¿No tenemos Dios? Es necesario inventarlo... y creer en él. ¿Quién? Todos. Todo mundo. ¿Es poco un Dios para tanto problema y para tanta humanidad? Pues es entonces menester inventarse varios dioses (como los mayas, los aztecas, los hindúes...”), de todo tipo de color, añada, vocación y pelaje.

¿Quién lo inventa? Pues usted y yo, los humanos. Los “homo sapiens”. ¿Los perros tienen su dios perruno? La gente dice: los perros son “inteligentes.” Pues es entonces necesario: pregunte al perro o bien, a su dueño por dicho dios perruno. De hecho, los humanos quieren y aman más a sus mastines y no a un ser humano, a un semejante de Dios, a un vecino, a un próximo, al prójimo. Los seres humanos quieren más a un perro y se preocupan más por él y no por un suicida.

En dos próximos textos de este tríptico (o más) volveré a esta disertación. Por lo pronto, entremos de lleno a la poesía del esteta chiapaneco para darnos una idea de su Dios, cómo lo manejaba en sus textos y su especulación al respecto. Para lo glosa de sus textos le repito la ficha del libro: “Recuento de poemas 1950-1993”, editorial Joaquín Mortiz, 2001. La paginación de las citas corresponde a esta edición.

¿Qué es el hombre? ¿Acaso el hombre no existe, tal vez sea sólo una “sombra que me habita”? Se pegunta Sabines (página 12). Tal vez el hombre sólo sea su propia sombra, pero al final de cuentas, sombra divina: “Hombre. No sé. Sombra de Dios/ perdida./ Sobre el tiempo, sin Dios,/ sombra, su sombra todavía./ Ciega, sin ojos, ciega,/ –no busca a nadie,/ espera–/ camina.” Cuando vivía el poeta Sabines, la vida se vivía: murió bebiendo interminables tazas de café y fumando su eterno pitillo en los labios. De allí entonces nos acerca un Dios cotidiano, casi real...

“Es mi cuarto, mi noche, mi cigarro./ Hora de Dios creciente./ Oscuro hueco aquí bajo mis manos”. (Página 17).