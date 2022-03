Hablemos de Dios 90

No pocos comentarios, glosas y apostillas he recibido en esta sección de “Hablemos de Dios”, donde usted y yo estamos explorando la poesía de Jaime Sabines en clave divina. Muchas gracias por su lectura y comentarios, señor lector. Le sigo recordando la ficha del libro de donde estamos publicando los fragmentos aleccionadores de sus poemas: “Recuento de Poemas 1950-1993” para editorial Joaquín Mortiz.

Iniciamos esta tertulia de nuevo: los domingos matan. Es literal. Si la hora nocturna del lobo diario es entre 3:00 y 4:00 de la noche (ignoro por qué la gente dice del día. A esa infausta hora no hay día por ningún lado. Ni día ni madrugada. Y usted lo sabe, a esta hora mueren por lo general los viejos), cuando todo mundo (digamos, una gran parte de la población) duerme, cuando la soledad, el silencio y la angustia retan acusadores, los potenciales suicidas pues sí, piensan en eso: suicidarse. Pero, también, muchos insomnes nos entregamos a la poesía, a la oración como una posible salvación de cuerpo y alma.

No todos pueden, no todos lo hacen. Pero vaya, esta sensación que tengo casi diario entre 3:00 y 4:00 de la noche, es lo que gravita en mi ser casi todo el domingo. Domingo amodorrado, horas muertas, lerdas. Sin brillo ni lustre. ¿Amanecer con terrible resaca? Pues es agregarle una gota más al vaso rebosante de la desesperación y el abandono. ¡Vaya, y al parecer, en domingo ni Dios gravita! Mejor se dedica a otros menesteres.

¿Cuáles son las ocupaciones de Dios? Leamos al poeta Jaime Sabines y su escudriñar, otear, en el pensamiento de Dios y su crónica de un domingo: “La tarde del domingo es quieta en la ciudad evacuada. A la orilla de la carretera la gente planta su diversión afanosamente. Hasta este ‘contacto con la naturaleza’ se toma con trabajo, y los carros se amontonan promiscuamente, lo mismo que las gentes que se quedaron en los cines, en los toros y en otros espectáculos. Nadie busca, en verdad, la soledad, y nadie sabría qué hacer con ella... Igual que la borrachera de los sábados, las visitas a las casas de amor y hasta las maneras del coito, se estereotipan. La vida moderna es la vida del horario y de la mediocridad ordenada. Dios baja a la tierra los domingos por la mañana a las horas de misa” (Página 180).

Lo vimos en el texto pasado, no siempre estamos de humor para estar bien con Dios. No pocas veces, como en día domingo o como en días de tribulación, abandono y dolor, Dios se nos hace lejano, casi un enemigo. ¿Por qué Dios no habla a los hermanos católicos y siempre, al menos ellos lo afirman, les habla a los hermanos cristianos y “Testigos de Jehová”? Sabines increpa:

“Preocupado, afligido de Dios, que tiene la cara blanca y vacía, sin una sola palabra ni un gesto, preocupado de la piedra que es la cabeza de Dios (la piedra sobre la mesa de madera, la piedra sobre el agua, la piedra que tienen en la mano los muertos), uno podría hablar de Dios interminablemente, con ternura y con odio, como de un hijo perdido. Uno podría quedarse callado de Dios sin cesar, como se queda callado de la sangre el corazón trabajador y silencioso”.

Lo vimos en el texto pasado: no hay bien sin maldad. ¿Hay maldad? También y siempre, debe de haber o existir bondad, el bien. Cielo e infierno. ¿Definición de color negro? Lo negro no existe, es solamente ausencia de luz, ausencia de blancura. ¿Usted cree en Dios? ¿Es entonces obligado creer en el diablo, el famoso Ángel caído de la Biblia, el cual divide, el famoso padre de la mentira? Lo anterior es su raíz etimológica: el que divide.

Al parecer al día de hoy y por los tiempos que nos asisten, hay más gente crédula de Satán y el diablo y no de Dios altísimo. Cara y cruz. Alegría y llanto. Blanco y negro. Si existe Dios, hay diablo. Leamos a Jaime Sabines en dos fragmentos aleccionadores al respecto. ¡Pero vaya!, son apenas dos fragmentos, pero tiene una buena cantidad de ellos porque al final de cuentas, los poetas siempre estamos atormentados y buscamos a Dios, ¿no hace caso? Pues entonces buscar como interlocutor al mismísimo diablo:

“Los borrachos que gritan no duran mucho, se derraman como una arteria rota. Los silenciosos están siempre conversando con Dios. El diablo es el reverso de la moneda de Dios, la única moneda que les queda después de todo, la que usan para pagar su último trago”.

“El diablo no hace caso de mis citas, y Dios es sordo desde hace tiempo: ven tú, alma mía, testigo mío, dame todo lo que no tienes en tus manos, lo que no te pertenece, tu sonrisa, tus lágrimas./ ¿Qué voy hacer con ello? Nada. Quisiera echarte gasolina encima y prenderte fuego, alma mía. Para recuperarme” (Página 198).

En el anterior poema, el maestro Sabines se ancila en un resabio platónico: tener alma. Y usted lo sabe, el Eclesiastés de la Biblia dice que el muerto, muerto está. Si no hay vida, no hay sentidos, sentimientos, inteligencia, nada. ¿Y el alma? No existe, señor lector. Bueno, parece que sí, pero usted muere y su alma muere con usted. Un resabio platónico y socrático. Nada más. Pero si usted lee la Biblia, dice: “los muertos nada saben” (Ec. 9.5). Así de sencillo.

“Siempre hay otro que camina cerca de ti” T.S. Eliot. ¿Dios, el diablo, la otredad?