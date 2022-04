Hablemos de Dios 93

Lo hemos visto a través de los textos de esta saga: somos o queremos ser dioses. Ser Dios. Jugar a ser Dios. Por algo de aquella cita bíblica: “Serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses...” (Génesis 3:5). El salmista, Asaf, lo dice claramente: “Vosotros sois dioses” (Salmos 82:6). La misma bendición (o imprecación, vaya) usted la encuentra en Jueces y en el Evangelio de Juan. Cuestión si usted lo cree, estimado lector. Lo cual y en mi caso, no está nada reñido con la evolución científica.

Aunque desciendo del chango, prefiero asumirme como uno de los hijos favoritos del Dios Altísimo. Y como me ha ido muy bien en mi vida, pues he de ser de sus elegidos, así de sencillo en mi particular caso. Somos dioses. No “como”, sino dioses. Así lo dice la Biblia y vaya, le creo. Si los poetas y filósofos crearon a Dios y lo modelaron hasta el día de hoy, ¿por qué continuar esa saga hasta el día de hoy y de plano, a nuestro paso terreno hacer milagros? Es decir, algo complicado y sencillo a la vez. Algo grande y pequeño: ayudar al prójimo, al próximo.

Los dioses fueron creados, imaginados por poetas, lo vuelvo a repetir, nosotros los creamos para liberarnos de nuestro miedos y cobardías (diurnas y nocturnas. Temor de lo desconocido, miedo a las fieras salvajes, a la oscuridad y espesura del bosque, miedo a la inmensidad y aparente vacuidad del desierto... y claro, un largo etcétera). Hemos creado dioses para nuestra protección divina aquí en la tierra. Si nosotros los inventamos, ¿Podemos jugar a ser el mismo Dios?

El poeta Jaime Sabines lo sabía. Leamos dos poemas, dos textos bajo dicho palio. Por un lado, jugar a ser Dios. En el otro, acercarnos a la cotidianeidad de Dios. Un Dios cotidiano, personal, cercano, un Dios justo, amigo de nosotros y de la vida rutinaria y casi bucólica. Vaya pues, como un amigo de taberna, cigarro y buena borrachera. Va el primer texto del poeta, ambos son del libro “Poemas sueltos. “Mi cama es de madera/ y cruje bajo el peso del amor jadeante,/ pero mi cama es un barco inmóvil/ que me lleva a donde quiero ir./ Carga mi soledad mejor que yo mismo/ y conoce mis sueños/ y se compadece de mí./ Mi cama es casi una nube,/ es una alfombra para las pisadas de mi corazón”.

Y vienen los versos poderosos: “A media, o a oscuras, en mi cama encuentro a mi mujer, mis hijos, mis libros,/ mis recuerdos y mis cigarros./ Y encuentro a Dios, a veces,/ en la luz de una tarde como ésta,/ que besa con la yema de los dedos los párpados cerrados”. Caray, éste si es un buen Dios el cual nos socorre de nuestra soledad y asfixia cotidianas.

El siguiente poema es gemelo de éste, pero en este segundo, se juega a ser como Dios: “... y seréis como dioses”. Leamos: “Ahora puedo hacer llover,/ enderezar las ramas torcidas,/ levantar a los muertos./ Hágase la luz, digo,/ y toda la ciudad se ilumina./ ¡Qué fácil es ser Dios!” Página 257 de “Recuento de Poemas 1950-1993”.

Esquina-bajan

Aprieta en el calendario la Semana santa, la Semana mayor y no debe de ser una “orden a la carta”, una especie de carta de restaurante por aquello de las prohibiciones gastronómicas y aquello de lo cual es “obligado comer”, así como eso que los hermanos judíos practican a la perfección: el ayuno. En el texto pasado le dije que al buen Dios le gusta el olor grato de la comida. Dos lectores se comunicaron y me dijeron que no había puesto la referencia bíblica completa de ello.

Aquí va, es Génesis 8. 17-22. Cito algunos parágrafos: “Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato...” lo repito: ese Noé debería de ser el santo patrono de los parrilleros y chefs. Le repito el parágrafo afortunado: “Y percibió Jehová olor grato...”

Y ahora el fragmento del poema donde dialoga Sabines con la Biblia y el olor grato de Dios (o ingrato): “En este instante llega al corazón la culpa. Estírate o retuércete. Estás en el asador, sobre las brasas, para el hambre que tiene Dios este día.... Y empieza a caer una llovizna, de pelos y ceniza sobre la ciudad y un olor quemado se arrastra en las banquetas trepa a las paredes igual que una sombra”.

En un libro perturbador y polémico, una planadora de pensamiento, “De animales a dioses. Breve historia de la humanidad”, de Yuval Noah Harari, escribe el autor: hace 100 000 años, al menos seis especies de humanos habitaban la tierra. Hoy sólo queda una, la nuestra: Homo sapiens. Socarrón se pregunta y nos pregunta: “¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos; a confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo?...” en otro lado afirma: “La mayoría de la gente será innecesaria en el siglo XXI”.

Letras minúsculas

Humanos innecesarios. ¿Existirá aún Dios en ese entonces?