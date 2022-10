Una de las características más importantes de los seres humanos es nuestro cerebro social. Nacimos inmersos en grupos sociales como la familia, escuela, amigos, compañeros, trabajo y sociedad. Sin embargo, esta pandemia produjo una ruptura en nuestra socialización y un aislamiento social y emocional. Durante dos años las familias protegieron a sus hijos en una burbuja contra el COVID-19: “Hijito, no puedes ir al parque a jugar con tus amigos”; “Hijita no puedes salir con tus amigas al cine o a sus casas porque te puedes contagiar y contagiarnos”.

Vivimos un mundo paralizado y nos estancamos en desarrollar y aprender varias habilidades y entre ellas las sociales. En este regreso a las clases presenciales, muchos de los alumnos carecen de habilidades básicas de socialización. Los maestros expresan una gran preocupación por un aumento de interacciones agresivas y desafiantes de muchos estudiantes hacia sus compañeros y hasta los profesores: “Usted no es nadie para decirme qué hacer...”. Igualmente muchos directores de escuelas, en todos los niveles educativos, manifiestan con intranquilidad las dificultades que tienen la mayoría de los alumnos para cuidar a sus amigos y hacer nuevos.

A principios de este mes de octubre la doctora Marisa Franco publicó su libro titulado: “Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make and Keep Friends” (Platónico: Cómo la Ciencia del Apego Puede Ayudarte a Hacer y Mantener Amigos), en donde afirma que actualmente la mayoría de las personas están abiertas a tener amigos y fortalecer la amistad. Sin embargo, hacer amigos no siempre es simple o fácil y más especialmente en postpandemia. En los Estados Unidos en la década de 1990 sólo el 3 por ciento de los americanos dijeron que no tenían amigos cercanos y a finales 2021 el 12 por ciento dijo lo mismo. Estamos en las garras de una crisis de soledad después del aislamiento COVID. Sin embargo, la doctora Franco nos da algunos consejos para tener nuevas relaciones sociales y mantenerlas:

Hacer amigos no es innato. Existe un error considerar la amistad ocurre orgánicamente por el simple hecho que somos humanos. Las personas que basan la amistad en la suerte están más solas. Es muy importante arriesgar y abrirse a los demás para conseguir su aprecio.

Es una inversión. Si queremos conectarnos con alguien, necesitamos tomar algunos riesgos como invertir tiempo, esfuerzo y especialmente, cariño.

Tomar riesgos. Si deseamos lograr la amistad de alguien, debemos tomar algunos riesgos como ser más cálidos, amigables y abiertos. Probablemente, seremos rechazados, pero si nos mantenemos herméticos y cerrados en nosotros mismos habrá menos posibilidades de lograr una amistad.

Si tengo sed, no voy al desierto. Si buscas una verdadera amistad y que comparta algunas ideas y intereses tuyos, busca en lugares que haya mayor probabilidad de que los encuentres. Si deseo amigos que tengan actitudes de servicio y altruistas, no iré a encontrarlos a un antro, sino a una organización que ayude a mascotas abandonadas, o a un club deportivo si busco amistades que compartan conmigo el gusto por el ejercicio físico.

Apoyar su ego. Las cualidades que más apreciamos de un amigo es el apoyo al ego. En otras palabras, si queremos un amigo debemos hacerlo sentir que es una persona importante para nosotros. Mientras más lo valoremos, enviamos un mensaje significativo de lo transcendental que es.

Las redes sociales sí, pero no son suficientes. La pandemia impulsó drásticamente el uso de la tecnología para continuar nuestras relaciones sociales con el mundo. Sin embargo, en muchos adolescentes produjo una mayor soledad ya que se comparaban con los demás y pensaban que tenían mejor vida que ellos.