¿Hasta cuándo dejaremos de tener ‘programas’ anticorrupción?

Otra administración, otra vez, otra campaña o programa anticorrupción.

En días pasados la administración municipal de Torreón presentó el programa anticorrupción “Ni tú, ni yo”, en el que se busca la participación de servidores públicos y sociedad a través de un consejo ciudadano para fomentar valores de honestidad, responsabilidad, compromiso, vocación de servicio y, por supuesto, la no corrupción.

El sentido del lema del programa es simple: ni tú ciudadano ofreces sobornos, ni yo funcionario los acepto. Ni tú servidor público pedirás, ni yo ciudadano te voy a dar.

Casi como si se tratara de un acto de campaña, el alcalde Román Alberto Cepeda firmó los acuerdos y compromisos en una mampara frente al público que se dio cita en el Centro de Convenciones. Aseguró que se abrirán mecanismos para que la gente pueda reportar hechos que sean de la competencia del consejo instalado. Algo que, por cierto, ya han intentado otras administraciones.

En principio, el programa, como muchos otros, no tiene nada de malo. El problema es que no es el primero y seguramente no será el único. Como si se tratara de un guion ya establecido, cada administración, de cualquier color, trata de purificarse con este tipo de programas. Basta recordar:

En la administración municipal pasada (panista), el programa se llamó “Torreón dice No a la mordida”, en el que también se buscaba impulsar que ningún ciudadano diera ningún moche por ningún trámite gubernamental o para evitar alguna multa.

Y en la administración antes de la de Jorge Zermeño, en la de Miguel Riquelme como alcalde, el programa se llamó “Sé correcto, no corrupto” (hasta se parece a la actual). El objetivo era el mismo.

¿Sirven estos programas? Pues en el lanzamiento del programa estuvo el fiscal Anticorrupción, Jesús Homero Flores, quien detalló que apenas en diciembre la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó más de 50 denuncias en contra de distintas autoridades municipales, principalmente por los delitos de peculado y uso indebido de funciones. Entre ellas, obviamente, estaban municipios.

Las denuncias son por los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Pero no es todo. Dijo que son cerca de 270 carpetas activas. Muchas de ellas de ejercicios fiscales anteriores.

Resaltan casos como el del pequeño municipio de Viesca, que tiene abiertas 11 carpetas de investigación, confirmó el fiscal Anticorrupción. Muchas de las denuncias son referentes al capítulo 1000 que corresponde al de servicios personales.

Ahí pues, no se trata de “Ni tú, ni yo”, sino de tú funcionario público que inflas nóminas y metes a amigos a cobrar sin hacer nada. Porque hay que decirlo, mucho del “Ni tú, ni yo” bien podría quedar solamente en el “Yo gobierno”: el “Yo gobierno” que cobra moches para dar obra pública o infla costos para quedarse con una parte, que igual abre empresas fantasmas o deja obras inconclusas sin castigo, que hace obras de mala calidad con costo al erario, que gasta en viáticos como si cortara el dinero de un árbol, que mienten en declaraciones patrimoniales, que beneficia con contratos a empresas de familiares o amigos; el

“Yo gobierno” que aprovecha su posición de poder para enriquecerse, hacerse de propiedades o hasta lograr que le perdonen impuestos.

AL TIRO

El programa no es malo. Ninguno de este tipo lo ha sido en esencia. El problema es que siempre hablamos de programas y campañas anticorrupción cuando deberíamos de aspirar a no tener esos programas y campañas. A que el castigo fuera el principal inhibidor y no un programa o campaña; pues hay que decirlo, corrupción hay en todos lados, pero el verdadero combustible es la impunidad: la impunidad de no castigar a los responsables de obras inconclusas, a quienes se beneficiaron de empresas fantasmas o a quienes se enriquecieron de la noche a la mañana sin ninguna lógica matemática.

Cada tres o seis años se habla de sentar bases. Y así pasan los años y las administraciones, sentando bases. Pero realmente sin edificar nada.

El discurso anticorrupción, los programas, las campañas y la faramalla de firmas como si estuvieran en campaña, está agotado.