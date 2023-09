Hay ciclos que se repiten y ciclos que nunca vuelven. Hoy me pesan un poco esos que pasan y no regresan

Acabamos de pasar el solsticio de otoño. Es la temporada de la rueda del año en el hemisferio norte (¿que pocas veces recordamos que hay otro hemisferio con las estaciones al contrario?) en que nos preparamos para los meses fríos (¿nos damos cuenta de que hay lugares en el hemisferio norte donde nunca hace frío?). A pesar de que los ciclos de los tiempos y estaciones varían dependiendo de la geografía, lo importante son, precisamente, los ciclos, y se nos van. Ejemplo: van unos años que tengo en la lista de pendientes tener más ventiladores en la casa. Pero luego viene invierno y pienso que es más importante tener bubble wrap para poner en las puertas corredizas que dan al patio para aislar más la casa del frío. Durante tiempo de lluvias me acuerdo de que no he comprado los pool noodles para bloquear la entrada de agua al cuarto de visitas. Y en mayo sin falta pienso que debí de haber podado los árboles. En tiempos de zancudos se me olvida el criadero que se hace en el tambo que recolecta agua de lluvia. Y algunas mañanas me acuerdo de que la noche anterior no fui a comprar el alimento de las mascotas. ¿Cómo que ya se venció la luz, si la acabo de pagar? Limpié la cocina justo a tiempo para que hacer de cenar. En la noche ya hace frío y aún no recojo las colchas de la tintorería. ¿Otra mamografía? Viene el fin de mes, ¿completaré para todos los pagos? La luna vuelve a llenar y de nuevo no me he detenido a contemplarla.