¡Hay tiro!, advierte Luis Fernando

Simpatizantes del candidato a senador por Morena, Luis Fernando Salazar, hicieron llegar a esta columna, un video de Tiktok en el que este habla de su rival, el exgobernador Miguel Riquelme

Grabado por su equipo de campaña el domingo pasado en el mercado de la Guayulera en Saltillo, y entrevistado por “Ale”, Luis Fernando reconoce ser peleonero y que quiere darse un tiro con MARS.

“Es un tiro que he estado esperando, así como a la salida, a mí me encanta y me motiva estar esperando a Riquelme, y ya estamos listos, nos vamos a encontrar”, dice Wicho en la entrevista.

Un texto adicional remata con la frase; este tiro contra Riquelme lo vamos a ganar. Bueno, nada del otro mundo, pero entiendo que es una forma de negar que el aspirante morenista sea comparsa de Riquelme Solís, candidato del PRI al senado de la República.

Servidos señores...

***

ENEMIGO INESPERADO

No es la delincuencia, ni los pandilleros, y mucho menos son los militantes radicales de los distintos partidos participantes, lo que inhibe el trabajo de los capacitadores del INE.

Son los perros callejeros, los verdaderos enemigos de este grupo de trabajadores que recorren las zonas urbanas y rurales del país, para invitar a los ciudadanos a ser funcionarios de casilla.

El 33 por ciento de las quejas de los capacitadores para realizar su labor, se refieren a ataques y algunas mordidas de canes, y un 12 por ciento a temas de violencia en la zona.

***

SIN CABEZA

No es por intrigar, y tampoco es nada personal, pero las dos figuras monclovenses incluidas en el actual gobierno estatal, mantienen intermitentemente acéfalas sus respectivas oficinas.

El empresario acerero Andrés Osuna Mancera, titular de la Dirección Estatal de Vivienda, no acude regularmente a laborar, debido a un fuerte accidente que sufrió hace meses en Estados Unidos.

Como ya se ha publicado en esta columna, la paisana Cristina Amezcua, actual secretaria de Turismo, pidió permiso para irse de campaña como senadora suplente de Bárbara Cepeda.

En ambos casos hay un encargado de despacho, pero empresarios y políticos de la capital del acero, se lamentan y se dicen decepcionados.

Ni como ayudarles...

***

DON ULISES Y MORÁN

El jueves pasado, don Ulises Mejía, padre del “Tigre” Ricardo Mejía Berdeja se apersonó en la oficina de Jorge Luis Morán, en la calle Morelos, de Torreón, Coahuila.

El señor Mejía y el aspirante morenista a la alcaldía de la perla lagunera se conocen y son amigos desde hace años, claro, por la relación política y laboral que tuvieron Jorge y Ricardo.

Tras el saludo de rigor, la charla derivó en temas electorales, y como los amigos lo son sin importar ideologías políticas, el papá de Ricardo reiteró a Morán su apoyo para la candidatura de Morena.

Y es que, en la comarca lagunera, la clase política sabe que el extitular de la UIF de Coahuila, posee una amplia estructura ciudadana en Torreón, Matamoros y ciudades cercanas.

Morán agradeció la visita de don Ulises, y envió saludos a Ricardo...

***