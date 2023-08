Para muchas personas, once minutos no es suficiente tiempo para considerar aprovecharlo. Para mí, siempre ha sido. Son los minutos que uso para sacar algún pendiente que pesa en mi mente y en mi cuerpo, y que me distrae en momentos en que mi atención tendría que estar puesta en el trabajo, en el otro.

A veces el mismo cliente me ha enviado un mensaje. “Entro en cinco minutos.” Sonrío. Otros cinco minutos de vacaciones. Reviso mensajes. Hago anotaciones. Reviso pendientes. Riego las plantas. Un gran total de once minutos de tiempo libre, de descanso. Tiempo para dejar descansar un momento la mente, o para organizarla. Son minutos muy valiosos.

Se cierra la puerta tras el cliente y noto que Zoom marca seis minutos antes de la siguiente sesión. Suspiro. Hay tiempo. Me levanto. Preparo café. Respiro. Paseo por la casa. Me distraigo en las luces de libélulas que siguen encendidas en el árbol de las ofrendas. Vuelvo al consultorio y dejo que termine el último de esos seis minutos antes de entrar a la reunión, y tal vez esperar aún algunos minutos a que llegue el siguiente cliente.

Cada individuo mide y usa su tiempo de maneras distintas. Ayer me preguntaron cómo encuentro tiempo para escribir columnas y poemarios. Las columnas no son de once minutos, pero desarrollar una idea o contemplar un tema, sí puede lograrse. Después, escribir se vuelve más ágil. Hace dos días anoté el título de esta columna en mi agenda, justo al darme cuenta de que tenía seis minutos libres. El mayor tesoro de mis días...el tiempo.

Hay poemas que toman minutos. No la versión final, claro que no, pero sí el primer bosquejo de palabras y tono. Se trabajará más en otro momento, pero ya está lo que se quiere expresar. Eso ayuda a no tener que cargar esas ideas en la mente donde, en cualquier descuido, se pierden entre la avalancha de otras ideas.

En minutos puedo hacer una lista de supermercado, traer suculentas de la terraza para replantar en el consultorio, hacer planes con alguna amiga...seis minutos de vacaciones.