Primavera 2022. ¿Ya? ¿Tan pronto? Recuerdo las clases de matemáticas de primaria cuando un problema de razonamiento común era, ¿Cuántos años tendrás en el año 2000? Era una novedad pensar que no solamente llegaría ese año que sonaba tan futurístico, sino que viviríamos para verlo. Crecí en Detroit, Michigan, con los autos. Cada año se montaba un espectacular “autoshow” que incluía modelos antiguos, los modelos que se lanzarían el año siguiente, y modelos futurísticos. Puedo decir con toda seguridad que esos modelos del futuro ya llegaron y caducaron. Recuerdo alguno que se parecía al Ford K, por ejemplo. Y ni qué decir de coches eléctricos, y no hablo de juguetes.

Los que aún estamos aquí para escribir y leer hemos sobrevivido a dos años de pandemia y sepa Dios cuantas peripecias más. Hemos sobrevivido a la vida. Seguimos aquí, más que menos animados, o confundidos, o desesperados, o frustrados, o asombrados.

Mientras escribo, escucho las aves en los árboles que están frente a mi casa. Suenan como siempre. Suenan como habrán sonado desde siempre, bueno, desde el siempre que yo conozco.

Primavera 2022. Pasa el tiempo de manera ágil. Se resbala por el calendario sin nada que lo detiene. Tantas veces que nos sentimos detenidos, que no avanzamos, que no logramos, que no nos movemos. Y el tiempo...me da la impresión de que nos rebasa con una mirada de burla, o de compasión. Se va para no volver y, sin esfuerzos ni intenciones, nosotros cambiamos, jamás somos los mismos. Y esas aves que parecen los mismos, tampoco lo son.