‘Heredar’ el poder: ese viejo vicio de nuestros políticos

Los gobernantes bananeros -como la práctica totalidad de los padecidos en México a lo largo de la historia- comparten un rasgo de personalidad: consideran el poder público parte de su patrimonio. En consecuencia, se consideran legitimados para disponer de él a su antojo... heredándolo incluso.

Difícil resulta encontrar un excepción a esta regla. Sin importar el partido -o si acceden al poder por la vía independiente-, tarde o temprano nuestros gobernantes dan muestras de padecer este mal. Los síntomas y sus manifestaciones perceptibles son más fuertes en los casos de quienes detentan el Poder Ejecutivo, pero no dejan de presentarse en el resto de la estructura gubernamental de todos los órdenes de gobierno.

No importa si se trata del iletrado alcalde -o alcaldesa- de un minúsculo pueblo de la sierra de Oaxaca o la Costa Chica de Guerrero, o si hablamos de un “académico” -o “académica-” a quien acompañen pomposos doctorados obtenidos en ilustres universidades europeas: la tentación por el patrimonialismo -y la corrupción inherente a dicha pulsión- aqueja a todos por igual y les lleva a observar exactamente los mismos comportamientos.

Acaso haya en esto último solo una diferencia de matiz, pues no merece el mismo reproche la conducta de una persona inculta, con poca formación académica o semi analfabeta, y la de quien depreda el presupuesto público -roba el dinero de todos, para decirlo con toda claridad- desde el Olimpo aristocrático de los títulos universitarios y los doctorados manufacturados en el viejo mundo.

Pero no nos desviemos demasiado -ya analizaremos en próximas entregas el caso de los ladrones (y ladronas) con doctorado-, pues la intención de esta entrega es más bien llamar la atención sobre un aspecto poco explorado a propósito de la última ocurrencia del presidente (con minúscula) Andrés Manuel López Obrador: hacernos saber de la existencia de un “testamento político” suyo, concebido para “garantizar la gobernabilidad del país” en caso de morir antes de concluir su mandato.

No voy a ocuparme -al menos no ahora- de calificar el dicho, ni de enumerar los paralelismos del personaje con otros de la historia a partir de este rasgo. Me interesa más llamar la atención sobre un hecho particular: lo expuesto por nuestro Rey Julien del Manglar solo demuestra cómo es un político exactamente igual a cualquier otro.

Y entonces resulta importante voltear a ver a los otros. A quien haya sido alcalde de su pueblo, por ejemplo: ¿a poco no ha intentado alguno de ellos “heredarle la silla” a un integrante de su familia o de su círculo cercano? ¿A poco no conocemos ningún caso en el cual, incluso, ese intento haya culminado con el logro del objetivo?

O los gobernadores de los estados. ¿En serio no hacen todo lo posible para ser ellos -y solo ellos- quienes decidan al siguiente en ocupar la silla? ¿Hay alguno a quien no se le haya ocurrido pasarle la estafeta a un compadre, a un pupilo... a un hermano?

Y no son, insisto, solo quienes ocupan el Poder Ejecutivo, sino casi cualquier otra persona a quien se le confiera un cargo de importancia en una institución pública, sea ésta de cualquier tipo: desde una institución educativa hasta un órgano descentralizado: cuando llega el momento de irse, todos sienten la tentación de “heredar”.

Se deberá entonces a ello, es decir, a lo frecuente -y, muy probablemente, “normalizado”- de la conducta, la realmente escasa repercusión de la noticia pues, aún cuando constituye un escándalo la exhibición impúdica de tales tentaciones, la verdad sea dicha todo mundo lo encuentra muy normal y por ello no se inmuta demasiado.

Para decirlo de otra forma, quizá el mayor pecado de López Obrador sea reconocer abiertamente sus tentaciones dictatoriales. Porque en lo relativo a estas, pues se trata de una pandemia de larga data en el planeta.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx