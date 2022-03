Hetero, patriarcal y cínicamente neoliberal

El título que da nombre al texto nos refiere a la sociedad en la que vivimos. Lo hetero tiene que ver con lo diferente, y en lo cotidiano –aunque tiene otros usos– se reserva a lo sexual para referirse a la inclinación que se tiene por las personas del sexo opuesto. Es decir, en una sociedad como la nuestra lo deseable es la heterosexualidad. Lo patriarcal nos remite a la forma de organización social –la nuestra–, donde el varón concentra todo el poder limitando la participación de la mujer. Y lo neoliberal tiene que ver con el comercio indiscriminado, donde el mercado es el que manda comerciando absolutamente con todo, donde la corporalidad

es el principal producto. De eso, va la reflexión de hoy.

Con toda seguridad en las proximidades del 8 de marzo –porque nuestra sociedad es de temporada– comenzaremos a escuchar estos conceptos y sobre todo el grito y el reclamo de los que sólo por estas fechas reculan al artículo 4 constitucional y al tema de la equidad de género, por moda, más que por convicción.

En parte debe de haber un día para cuestionarnos cómo es que van las cosas en este sentido, sin embargo, lo más sano sería que en la práctica diaria durante el año viviéramos la inclusión, se buscara el reclamo de la igualdad de género sin dar tregua e impidiendo a toda costa que los cuerpos se reduzcan exclusivamente a lo sexual, donde el de la mujer particularmente es llevado al límite, y presionáramos para que en las instituciones, organizaciones y familias la igualdad fuera real y no solamente un asunto de buenos deseos.

Sí, porque muchas y muchos de los que hablan, comentan y se vuelven activos en las redes y en las calles pareciera ser que sólo por las inmediaciones de este día recuerdan y celebran lo toral del papel de las mujeres en la sociedad. Cultura, religión, costumbres y estructuras sociales se han alineado para seguir con la dinámica circular de la hegemonía de lo hetero, patriarcal y neoliberal. Es un tema de poder que tiene que ser enfrentado y confrontado todo el año y no sólo el 8 de marzo.

Cuando hablamos de estos conceptos hablamos de un sistema premeditado y concebido para garantizar el dominio del varón en un mundo pansexualizado, donde la heterosexualidad y la idea patriarcal son la base de la educación familiar y de la educación formal.

Es un lugar epistemológico y político desde donde se construye la dinámica de injusticias, asesinatos, violaciones, acoso sexual, trato desigual, diferencias salariales, maltrato físico y psicológico; la relegación que sufren sin cuestionarse porque el dogma es el dogma en instituciones religiosas,

y francamente todo esto es insostenible que no se puede supeditar a un día solamente, muy a pesar de las leyes de equidad y paridad de género, pareciera que no hay mejoras sustanciales.

La razón es simple, el heteropatriarcado funciona todos los días del año, en las familias, instituciones, organizaciones públicas y privadas cualquiera que usted me diga; ahí donde el machismo y la misoginia operan como método de vida. Y ni hablemos aquí de clases sociales, etnias o grupos minoritarios, donde la mujer sigue siendo sujeto pasivo de los embates del macho dominante, no me malentienda, no hablo sólo de la dimensión sexual, sino de todas las dimensiones en las que las personas interactuamos.

Son 2 mil 500 años de impedir, consciente e inconscientemente, de forma sistemática que en la práctica la igualdad es un asunto conceptual. Y aunque la dominación no está determinada por ningún decreto ni tampoco opera a manera de control de conciencias, es toda una maquinaria muy bien pensada donde la manipulación y la subordinación están garantizados. Y si le sumamos al mercado, ni hablar, las nuevas formas de esclavitud garantizan la hegemonía de unos cuantos y ha hecho de la desigualdad su mejor divisa.

En nuestro País el 51 por ciento de la población lo representan las mujeres, es decir, 65 de 126 millones de personas. Sólo para darnos una idea, en 2021 hubo 2 mil 104 feminicidios en el País, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al alza, la violencia psicológica (44 por ciento) y la violencia física (26 por ciento), según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

Hay mucho que gritar, hay mucho que pedir, pero no sólo el próximo 8 de marzo, sino todos los días del año. Unos en la medida que podamos hacerlo público, otros y otras solicitando en las organizaciones e instituciones, cualquiera que ellas sean, el respeto a la dignidad que cada uno poseemos y, por supuesto, ni un paso atrás y “ni una más”. En la lucha de las mujeres y por las mujeres la resistencia es fundamental. Es complicado minar la cultura heteropatriarcal en la que vivimos y más por el cinismo con el que actúan las instituciones. Así las cosas.

