No sé si sólo sea una razón más para dejar de creer en los partidos políticos. Ignoro si la dignidad de los líderes partidistas sea tan pobre como la de quienes trafican con mujeres para prostituirlas.

Pero lo sucedido en Coahuila con los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista es algo que puede ser escrito en las peores páginas de la historia de la política mexicana.

Nunca un presidente de la República había mostrado tal poderío con los partidos socios de su catástrofe. Ahora en Coahuila creyeron no necesitar a sus lacayos del Verde y del PT. En Armando Guadiana vieron a un candidato popular, querido y fuerte de cara a las elecciones a gobernador. Sin embargo encontraron a un candidato cansado, débil y apático. No era el mismo ya que en elecciones pasadas se vestía de Mario Bros con tal de ganar la simpatía de los votantes, o que cantaba en un restaurante abarrotado de comensales. Ahora su petición de ir al baño en pleno debate fue por mucho el momento de su campaña que despertó más atención y no necesariamente positiva.

Tal fue el fracaso de la campaña de Guadiana, que hubo momentos en que se veía como segunda fuerza política del estado al Partido del Trabajo y a su candidato Ricardo Mejía.

Pero el Tigre se convirtió muy pronto en un escuálido minino cuyos maullidos más que asustar inspiran ternura. La verdad es que no debe ser fácil ser abandonado por el partido cuyos principios defendías. Pero las bases ideológicas de Mejía Berdeja son tan volubles que lo han llevado a defender los colores del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PAN, de Morena, del PT y de cuantos más partidos surjan en los siguientes años.

En este proceso electoral de Coahuila el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo querían respirar aires independentistas. Ambos nombraron a sus candidatos y no sólo contendieron contra la Alianza del PAN, PRI y PRD, sino que también contra su antiguo socio federal. Pero a unos días de que se lleven a cabo las votaciones, el PT y el Verde dejaron solos a sus respectivos candidatos y pidieron a sus militantes que votaran por el abanderado de Morena.

La hipocresía política nunca había tenido un mejor ejemplo que ahora. Hace apenas unas semanas la presidenta nacional del Verde Ecologista, Karen Castrejón, dijo con una gran convicción que su partido no iba a apoyar al morenista Armando Guadiana porque él es un empresario taurino y carbonero y eso no va con la ideología ambientalista del Verde. Muy poco tiempo después, la misma Karen Castrejón, ya estaba diciendo esto: “Hemos acordado brindar nuestro respaldo a su candidato al gobierno del estado Armando Guadiana Tijerina”.

Hace algunas semanas, cuando Mario Delgado, presidente de Morena, le pedía a Mejía Berdeja que declinara a favor del candidato de su partido, Alberto Anaya, líder nacional del PT, declaró que ellos no iban a declinar. Incluso un diputado petista afirmó que Armando Guadiana está muy enfermo. A lo que el empresario minero contestó diciendo que el presidente del PT es como Porfirio Díaz, porque lleva en su puesto desde 1990, y agregó que a Anaya sólo le importan las prerrogativas. El candidato no se equivocó, pues a las pocas horas abandonó al minino Berdeja para plegarse a las órdenes del súper poderoso López Obrador.

Este proceso electoral de Coahuila será recordado por haber resultado electo el candidato más coherente, el que hizo mejor campaña, quien ha escuchado e integrado a su plan de trabajo las demandas de coahuilenses de todos los sectores, y el que recorrió varias veces todo el estado. Pero tristemente también será recordado por la hipocresía de dos partidos políticos que jugaron a ser libres pero que se plegaron a las órdenes del amo y señor de la vida política mexicana y abandonaron a dos candidatos que por malos que fueran, trabajaron y brindaron recursos propios para conseguir votos a unos partidos que no los merecieron.