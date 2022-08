-Nos quedamos, licenciado, en que iba usted a contar la historia de la muchacha que salía sin medias a la calle.

-Ah, sí. Y de la solterona que la veía por la ventana. No deja de ser vulgar la historia. ¿Habrá alguna que no lo sea? La de Dante y Beatriz, posiblemente, porque no acaba en posesión, que es lo que echa a perder el sentimiento. No puede haber amor platónico si ya te la echaste al plato, ...