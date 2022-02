Historias de lágrimas, risas y anti-vax...

BATALLA DE LAS TERMÓPILAS, GRECIA.- Frustrados ante las restricciones de que son objeto en su país las personas no inoculadas con el suero anti-covid, varios antivacunas sobornaron al personal de los centros de vacunación para que se les inyectara agua estéril y recibir el certificado/cartilla correspondiente y así gozar de la totalidad de los derechos y libertades de las personas sí vacunadas.

El personal clínico aceptó el soborno, pero la parte divertida es que, en lugar de agua estéril, decidieron mejor sí vacunar a estos cabezas de chorlo, quienes se fueron a su casa suponiendo que habían burlado exitosamente al sistema.

Luego de experimentar los incómodos efectos secundarios (que todos hemos padecido) se percataron de que fueron timados y de que en contra de su voluntad ahora formaban parte de la población protegida, por lo cual decidieron interponer una denuncia por ¡fraude! (hágame el Ch.F) lo que sólo refrenda que no son el segmento más brillante de la población. La vacuna, al parecer, no quita lo pendejo.

WAKANDA, ‘FOREVA’.- La producción de la película “Black Panther 2” se vio comprometida luego de que la actriz Lettia Wright, quien relevaría al finado Chadwick Boseman como protagonista de la saga, se negara a recibir la vacuna anti-covid, contraviniendo las políticas de los estudios Disney, de que todos sus empleados en el set deben estar inoculados.

No conforme con ello, la actriz expresó en diversas publicaciones a través de sus redes sociales sus posturas en contra de la vacunación, cosa que emputeció aún más al Ratón Miguelito.

Wright argumentó que su intención no era lastimar a nadie y que sólo intentaba recapacitar sobre el contenido de las vacunas (claro, porque una vez que se lo expliquen, todo le quedará esclarecido aunque no tenga p. idea sobre medicina o microbiología).

Por lo pronto, la empresa propietaria de MARVEL Studios ya reconsideró el seguir trabajando con esta bushona de ébano y, sobre todo, el descansar una de sus franquicias más valiosas en alguien que no conecta el lóbulo frontal con su cuenta de Instagram.

PUEBLO QUIETO, MASSACHUSETTS.- D.J. Ferguson, un hombre de 31 años de edad y padre de dos hijos, fue rechazado para recibir un trasplante de corazón luego de que el hospital lo desestimara como paciente “no elegible” por no estar vacunado contra la covid.

El sujeto, según su madre, no cree que la vacuna sea segura porque “estuvo lista muy rápido”, ignorando que la investigación tiene casi 200 años desarrollándose (pero es que ahora todos somos expertos).

El hospital respeta la decisión de Ferguson de resistirse a ser vacunado, pero se reserva su derecho a no desperdiciar un corazón que todavía sirve para mejor utilizarlo en alguien que sí tenga ganas de vivir.

(I come from a land down under), AUSTRALIA.- Luego de ser deportado por no cumplir con los requisitos sanitarios para ingresar al país-continente de los canguros y el vegemite, el tenista serbio y científico de medio tiempo, Novak Djokovic, comprometió seriamente su posición como el número uno en el mundo.

Luego de perder su oportunidad de participar en el Abierto de Australia, y en vista de lo que le espera en el resto de los torneos de primera categoría, Djokovic habría reconsiderado su postura frente a las vacunas. Diversas fuentes aseguran que pronto estaría haciendo fila para ponerse su respectivo pinchazo de suero.

El tenista, como tantos güeyes en internet, tiene sus propias teorías sobre cómo debe manejarse el virus, pero a diferencia de los otros pobres diablos -y dado que él tiene más dinero de lo que la imaginación le alcanza para gastarse- Djokovic adquirió la mayoría de las acciones de una empresa de biotecnología que pronto le dará al mundo una solución alternativa a esas malignas vacunas que tanto daño le han causado ya a la humanidad.

QuantBioRes trabaja en su exclusivo e innovador Modelo de Reconocimiento por Resonancia (RRM) que es (cito):

“Un modelo biofísico basado en la evidencia de que ciertas periodicidades/frecuencias dentro de la distribución de energías de electrones libres a lo largo de las proteínas, son críticos para el funcionamiento biológico de la proteína y la interacción con receptores de proteína y otros objetivos... La tecnología RRM permite a estas frecuencias características, que por naturaleza son electromagnéticas, ser identificadas por cada función/interacción biológica. Una vez que la frecuencia característica de la función biológica es identificada, es posible analizar la función/interacción biológica de la proteína, predecir mutaciones bioactivas y diseñar nuevos péptidos bioactivos con la función biológica deseada, así como predecir la frecuencia electromagnética que puede intervenir con cierta actividad de la proteína”.

Así que ¡albricias, mi querido antivax! Para usted que maneja otros datos, que no se deja manipular, que busca siempre la verdad y que no es conejillo de ningún experimento de la OMS al servicio del Nuevo Orden Mundial, pronto podrá pintarle un dedo bien enhiesto en su cara a todos los que se burlaron de usted, una vez que tengamos a nuestra disposición esta maravilla de la medicina cuántica que, como ya sabemos, es ciencia de verdad, igual que los cuarzos, la programación neurolingüística, el reiki y el zumba. Todo por cortesía de un tenista, filántropo, científico, multimillonario que ha afirmado (real) que con pensamientos positivos y buenas vibras se puede purificar el agua contaminada. ¡Suerte!