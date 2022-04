¡Pobre Fallicio! A la hora de la hora sufrió un súbito episodio de disfunción eréctil y no pudo ponerse a la altura de su compromiso con la linda chica a la que había invitado a su departamento. Eso no debe extrañar. Será raro el varón al que alguna vez no le haya acontecido un caso igual, que puede deberse a cansancio, nerviosismo o múltiples factores físicos y psíquicos. Una mujer buena, cariñosa ...