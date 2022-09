Como palo de gallinero. Como lazo de cochino. Como trepadero de mapache. Como jaula de perico. O, para decirlo a la española, de oro y azul o como no digan dueñas. Así me ponen los expertos en energía eléctrica cuando digo que estoy de acuerdo con la iniciativa del presidente López Obrador de suprimir el horario de verano. Esos sabios señores me enumeran un innumerable número de ventajas que el tal ...