Hoy, 2proverbios2

Les platico el primero, que es alemán:

1.- “El enano ve gigantes por todas partes”.

Ahora, el siguiente, que es árabe:

2.- “Aconseja al ignorante; te tomará por su enemigo”.

1.- Mi abuelo por el lado de mi padre, era alemán. Habiendo nacido en la polaca Gdansk, al emigrar a Estados Unidos por la persecución nazi contra los judíos, se cambió el apellido y el teutón Heron lo volvió a su equivalente en español, Garza.

Aunque resulte increíble, había más espías del Reich en la coahuilense Piedras Negras que en la texana Eagle Pass.

Por eso el primer refrán.

2.- Aquí la referencia al segundo: estoy casado con una mujer que nació en los Estados Unidos y es de origen libanés.

Y aunque hubieran querido, sus abuelos no tuvieron ninguna necesidad de castellanizar sus apellidos, porque el Kalifa y el Kaún no se quitan con agua ni con jabón, según Pinpon.

Ahora con ustedes, la razón de traer a cuento sendos refranes:

1.- Creo que tenemos a un presidente y por ende a un gobierno, que esconden sus complejos de inferioridad en sus enanizados tamaños intelectuales.

Agigantan al vecino del norte al coquetear lascivamente con los eunucos caribeños y sureños, y a éstos mismos nos los quiere hacer pasar como gigantes de una democracia que solo existe en la hidrocefalia que cultiva agua y nada más en las cabezas de esos tres que atestiguaron el desfile del 16 de septiembre.

2.- No suelo dar consejos. No se los di no a mis hijos, porque creo que para equivocarse, nadie necesita de ellos.

Pequeña acotación para referirme con antelación al proverbio árabe.

Ahora sí: si alguien pretende aconsejar al presidente, que se cuide, porque será tildado por él como enemigo, merced a su convicción de que quien no está con él, está en su contra.

Solo la ignorancia de alguien puede convertir en adversarios a sus críticos y opositores, que no de armas, sí de ideas.

De ahí nace la polarización que hoy en día existe en México:

En esta esquina, los que apoyan a la 4T, y en la otra, los críticos a los que por serlo son calificados como enemigos o adversarios.

Enanismo e ignorancia.

Esos son los males del gobierno, que una 4a parte de los mexicanos entronizó el pasado julio de hace tres años.

CAJÓN DE SASTRE

“Adorado idioma que tú tienes para decir poéticamente lo que patéticamente padecemos”, dice la irreverente de mi Gaby.

ARTÍCULO RELACIONADO

https://www.google.com/amp/s/detona.com/articulo/samuel-todavia-hay-un-pulido-agazapado-en-obras-publicas%3Famp%3D1