“I can’t get no”...ni lo mande Dios que yo esté satisfecha con el mundo y mi vida tal y como están

Mi última columna requiere algo más. El tema de esa columna, aparte de hacer evidente mi amor por Saltillo, tiene que ver con resaltar lo difíciles que son para el ser humano los conceptos de satisfacción, y la suficiencia. Uno de los secretos de la felicidad es saber estar satisfecho. No estoy hablando de conformismo. Ése es otro concepto.

Crecer y superarnos es un impulso humano. Pero pasar la vida fijándonos en toda falla que aparece en nuestro campo visual es una triste manera de vivir. Todo es perfeccionable. Nada es perfecto. Desde esa perspectiva, todo lo que tenemos y somos está en proceso. Las calles tienen baches, las instituciones no abarcan sus propuestas, los políticos no tienen la opción de cumplir sus promesas, unas ciudades tienen más entretenimiento que otras, nuevas obras son alabadas y criticadas, alguien tira un árbol antiguo o una casa antigua, se convierte un lugar histórico en un sitio comercial.

Criticamos lo que no nos parece, casi siempre sin indagar en las razones por las que se hizo aquello de esa manera específica. Si estamos de acuerdo, nuestra aprobación es inflexible y no admite crítica. Y así vemos nuestras vidas y las de otros. Está mal. Está bien. Pocas veces nos detenemos a considerar que vamos caminando dentro de un proceso. ¡Aviso! Meta no hay. Si hubiera una meta, significaría el final de la vida, porque una de las constantes en la vida es el cambio.

El aprendizaje es poder estar satisfechos con el camino. Ya sé. Queremos todo perfecto y ahorita y como no se dan las cosas así, nos damos a la tarea de cantar junto con los Rolling Stones, haciendo de esa canción un himno a la insuficiencia que percibimos en nuestras vidas. Considerando la longevidad de algunos miembros de tan ilustre banda de rock, creo que su canción no ilustraba su filosofía de vida. Qué bueno.

Me han preguntado cómo conquistar la satisfacción y la suficiencia. Mi respuesta es un mantra: “Así es y así está bien.” El mantra refiere al momento específico, no al pasado ni al futuro. Desde allí caminamos.