I. SOSPECHOSISMO

Rara la decisión de asignar a Carlos Noriega Romero, como diputado “pluri” por Coahuila. Y es que cuando apareció en los primeros lugares de la lista de representación proporcional de Morena en la segunda circunscripción, el ex director de Nacional Financiera fue señalado con índice de fuego por sus malquerientes, de que esa posición fue un “pago” del partido presidencial por el apoyo que recibió Mario Delgado para llegar a la dirigencia nacional. Por eso, a más de uno extrañó que este personaje apareciera como parlamentario “coahuilense”. Y no es chiste.

II. AFIANZADA

La que también se afianzó con nudo marinero en una curul de San Lázaro fue Nora Elva Oranday, a quien el PAN logró colar finalmente en la Cámara Baja. Doña Nora Elva llegó casi de rebote a la legislatura, luego de sustituir a Karla Karina Osuna, quien se había hecho pasar como migrante para que el partido azul cumpliera con la cuota de este sector, sin embargo, verdaderos migrantes recurrieron esa decisión partidista y tumbaron a Karla, quien se quedó como el chinito: nomás “milando”.

III. CORRETIZA I

Ahora que al delegado Reyes Flores se le han complicado no sólo los operativos para vacunar, sino también las acciones en el terreno político, entérese que hace unos días, el lagunero estalló en cólera, al grado de exigir en sus oficinas que todo aquel que cobre en Bienestar Coahuila, tiene que compartir en sus redes sociales todo y sin chistar, y por el contrario, no compartir publicaciones de ningún otro personaje de Morena. Si no, pregúntele a Daniel Camacho, a quien casi lo ponen de patitas en la calle por promover acciones de Armando Guadiana.

IV. CORRETIZA II

Camacho es el actual coordinador del programa para personas con discapacidad y recientemente se le ocurrió compartir publicaciones del hombre del Stetson, por lo que ya lo andaban corriendo. De hecho, se espera que por ésta y otras razones, Flores Hurtado haga enroques para enderezar áreas que notoriamente tiene flojas en la famosa super delegación y ya no darle motivos a la alcaldesa electa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores, para que siga diciendo que ya se va de la dependencia.

V. ABORTO

Hoy, hoy, hoy la SCJN retomará el análisis para declarar la anticonstitucionalidad de la penalización del aborto en Coahuila. Este tema fue cancelado para su desarrollo en una sesión anterior ante la inasistencia del ministro Arturo Zaldívar, quien en esta ocasión fue quien tomó la palabra durante el mayor tiempo. Son 8 los ministros que se pronunciaron a favor y la votación se llevaría a cabo después de las 11:00 horas. La despenalización de estos delitos fue modificada y reiterada en una reforma al Código Penal del Estado en 2017 y desde entonces arreció la polémica.

VI. INVESTIGACIONES

Y en el tema andando, de acuerdo con informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde ese año se han iniciado 20 carpetas de investigación que se encuentran vigentes y que persiguen a mujeres que abortaron; sin embargo, y para no variar, no existe desde entonces ninguna sentencia lograda por parte de las huestes del fiscal Gerardo Márquez Guevara. Esta nueva jurisprudencia podría desechar estos mismos procesos, así que atentos todos.

VII. LA POSTURA

Y en el otro lado tenemos a la Iglesia Católica. Luego de que el Nuncio Apostólico del Vaticano en México, Franco Coppola, vino a Saltillo a hablar de pederastas y, sobre todo, del aborto, la Diócesis de Saltillo que comanda el Obispo Hilario González difundió ayer en sus redes la defensa a la vida en todo momento, desde la concepción y hasta la muerte natural no asistida. Así, remacha su postura, por si quedaba algún resquicio de duda, de cara a la discusión que, reiteramos, hoy habrá en la máxima instancia de justicia en el País, donde se perfila la despenalización.

VIII. GIRA

Quien se halla de gira de trabajo por la Unidad Torreón, es el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez. El mandamás universitario acudió a tomarle la protesta a Benjamín González Campos como director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, esto para un segundo periodo de gestión de 2021 a 2024. Ahí, el Rector felicitó a la comunidad universitaria de la FIME por lograr la recertificación de los planes de estudio, “Aquí tienen un futuro de calidad y de aprendizaje”, dijo.

IX. ¿CUÁNDO?

En Monclova hay una exigencia de la población, que está pidiendo a gritos la vacuna contra el COVID-19. Miles de personas mayores de 18 años se quedaron esperando por el biológico y, hasta ayer, no había visos de para cuándo pudieran arribar más dosis. Por el momento sólo se están aplicando refuerzos a los vacunados desde el mes anterior. Aunque el alcalde Alfredo Paredes gritó a los cuatro vientos que vendrían más vacunas, la subdelegada del Bienestar, Claudia Garza del Toro, nomás dice que sí, pero no dice para cuándo, ni cómo, ni cuántas. En fin.