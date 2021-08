Ideas para que las leyes funcionen

Uno de los temas que con mayor frecuencia ocupan espacios importantes en la discusión nacional tiene que ver con la impunidad. Me refiero a las constantes referencias que se hacen a casos en los que claramente no se hace cumplir la ley y que nos dan a entender que las instituciones del Estado están rebasadas. Lo mismo sucede a nivel federal, estatal o municipal y no hay poder de la unión que parezca capaz de poner la muestra.

Prácticamente nadie que incumple la ley o un reglamento es obligado a pagar por ello. Se habla de crímenes de alto impacto, de casos grotescos de corrupción, “accidentes” causados por negligencia. Y en todos los casos todo mundo pide justicia, pero casi ninguna autoridad se anima a abrir un expediente y seguir la ley al pie de la letra para que se identifique y castigue al o a los responsables. En un estudio de la UDLAP se decía que en 2019 México ocupaba el lugar 60 de entre 69 países en el índice de impunidad. La ONG México Evalúa publicó un informe en 2019 que estimaba una impunidad en el 92.4 por ciento de los delitos. Normalmente estos estudios se enfocan a delitos relacionados con violencia (asaltos, secuestros, asesinatos, lesiones, etc.), pero no nos extrañaría ver que los niveles de impunidad para infracciones relativamente menores cometidas (incluso tan simples como las de tránsito en cualquier municipio) alcancen niveles de escándalo.

No existe respeto por la autoridad ni por las leyes porque no tenemos un historial o antecedentes de que verdaderamente a alguien le importe perseguir y castigar a aquel que incumple la ley. Se castiga al indefenso, a veces al inocente, pero con poca frecuencia al gran infractor. No tenemos una cultura de la responsabilidad. No nos responsabilizamos por nuestros actos y generalmente encontramos la forma de justificar nuestras faltas señalando a alguien más, minimizando la falta o sintiendo que “es normal no cumplir con las reglas porque nadie las cumple”. Y así, por décadas los países en el subdesarrollo (económico, jurídico y educativo) hemos perpetuado un círculo vicioso en el que la impunidad genera más faltas a la ley, especialmente cuando quienes se supone deben cumplir y hacer cumplir las leyes son los expertos en romperlas.

México, como pocos países en el mundo, cuenta con leyes ejemplares. A través de los años, nuestros legisladores han sido capaces de agrupar un conjunto de leyes y reglamentos que cubren prácticamente todas las esferas de la vida del ciudadano y las instituciones. Contamos con una Constitución muy bien redactada y con leyes y reglamentos específicos suficientes para que el país pudiera ser (en el papel) un modelo de convivencia humana. Sin embargo, vemos cómo la autoridad se ha preocupado más por las formas y menos por el fondo de las cosas. Todo es una simulación, un aparentar que las cosas se hacen, cuando en realidad casi nadie tiene el verdadero interés de que las leyes que se redactan tan maravillosamente sean efectivamente llevadas a la práctica. Así, tenemos publicidad de las Cámaras de Diputados y Senadores diciéndonos que ellos están cumpliendo porque hacen leyes para que vivamos mejor, sin embargo, ocultan su hipocresía al aprobar leyes que saben bien que no

pueden ser implementadas eficientemente.

Por esto, deberíamos considerar seriamente empezar a derogar toda aquella ley que sea claramente imposible de cumplir al no aplicar las penalizaciones que esta contempla. ¿Para qué queremos mantener textos huecos que lo único que hacen es ocupar espacio de librero? Mejor aún, además de empezar a derogar leyes inservibles, porqué no decretamos como sociedad un plazo de veda a nuevas leyes. Es decir, por los siguientes 18 meses no se promulgará ninguna ley nueva y se enfocarán los legisladores federales, locales y los cabildos en encontrar las 10 leyes básicas que puedan ser cumplidas al pie de la letra (por parte de la autoridad) para tomarlas como muestra y punta de lanza en una nueva cruzada para restablecer un verdadero Estado de derecho. Así, evitaríamos burlas como las de algún gobernador o alcalde que propone un nuevo programa de verificación vehicular, cuando las autoridades en ese y en cualquier estado o ciudad del País no son capaces siquiera de infraccionar a un auto que despide humo visible por doquier. Dejémonos de simulaciones. Si queremos vivir bajo el amparo de las leyes, tenemos que estar dispuestos a cumplirlas, ciudadanos y autoridades. Si no solamente nos seguimos haciendo tontos y esperando tener la mala suerte de ser infraccionados.

*Esta columna fue adaptada de otra con el mismo título publicada en este espacio en marzo de 2006. De pronto nos damos cuenta de que las cosas no cambian tan rápido como quisiéramos.

