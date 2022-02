¿Va cediendo la pandemia? Dicen que un virus dura dos años y luego muta tanto que pierde su identidad. Seguramente este virus estará aquí para siempre, como las influenzas de todo tipo. Veo las estadísticas a diario y, aunque sé que los números oficiales no son exactos (¿cuántas personas murieron aquel 2 de octubre?), no puedo evitar una sensación cautelosa de alivio.

En días pasados la energía cambió. Concordó con la luna llena, con la amenaza decreciente de COVID, y con unos cuantos días de calor que contrastaron con las semanas anteriores de frío.

Y, como magia, nos acordamos de la guerra. Me confieso ignorante de los pormenores del conflicto bélico actual, de sus orígenes y motivos, e irresponsable al no saber si durante la pandemia siguieron guerras en otros lugares del mundo. He escuchado rumores de operativos de crimen organizado aquí, pero no estoy al tanto de los detalles. Tuve la sensación de que el enfoque mundial sobre la pandemia y el miedo cercano nos estaban acercando más a ser humanos. Tal vez me equivoqué, o tal vez es cierto mas no milagroso.

No puedo evitar el deseo culposo de volver la mirada a la pandemia. De que ese conflicto, que pareció unir, continúe siendo el foco de nuestra atención. Ilusa, idealista, ingenua, ignorante, y ahora inmersa en un espectáculo que parece en momentos una obra maestra de marketing, viendo a muchos correr a dar la razón a una percibida víctima, mientras que otros otorgan la razón al supuesto agresor. Yo no sé. Apenas estoy pudiendo lidiar con el tráfico que provoca el regreso a clases presenciales.