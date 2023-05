Imitación, admiración, competencia y traición. Agarren su metro cuadrado y defiéndanlo con todo

“¿Qué onda con la gente que se enoja porque alguien quiere aprender lo mismo que ellos? Yo, si sé algo, hasta les digo como hacerlo y les invito a practicar conmigo. En el mundo se necesita menos competencia, odio, y envidia y más apoyo.” Estoy de acuerdo. Pero también sucede que esas personas a quienes acompañamos pagan mal. Ya sé que debo ser desinteresada, pero no soy una iluminada y hay cosas que me duelen.

Amaneció el tema de la competencia. Se da en todo. En formaciones prohíbo a mis alumnos, pacientes o participantes estar en otras escuelas y con otros maestros. Mando a mis alumnos con ciertos terapeutas para sus procesos, pero a los terapeutas les prohíbo invitar a mis alumnos a sus trabajos y talleres. Si yo promuevo a comediantes o el karaoke en mi espacio, mañana alguien abrirá un espacio para promover lo mismo. Si me corto el pelo, si me dejo las canas, si hago temazcales, si me tatúo...decía mi madre, “Y si tus amigos se avientan de un quinto piso ¿lo vas a hacer tú también?” Parece que sí.