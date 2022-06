Impacto económico de las elecciones del 5 de junio

Las elecciones del 5 de junio fueron un claro ejemplo de una democracia madura y consolidada que, al final de cuentas, demuestra que México tiene un gran potencial para volverse un país protagonista de la agenda mundial, no sólo en lo político sino también los económico, porque ambos van estrechamente ligados. Es en el segundo concepto que me centraré para explicar la importancia de lo sucedido.

Las elecciones pasadas tuvieron como característica principal una calma aparente y real. Fuera de detalles aislados que se pueden contar con los dedos, todo lo demás ocurrió como debía hacerlo, en calma y con el objetivo de seleccionar sin presiones a los representantes políticos en cada estado donde se llevaron a cabo estos ejercicios de democracia. Así, la primera señal que fue captada por los inversionistas internacionales es de confianza. Un país con ejercicios democráticos sin sobresaltos resulta atractivo para invertir en el largo plazo. La creación de puestos de trabajo tiene que tener como base un sistema político estable que transmita la sensación de que una empresa no desaparecerá o perderá dinero por disturbios políticos. La economía depende al cien por ciento de las decisiones y del ambiente político para el diseño de estrategias y para el logro de resultados necesario para mejorar la calidad de vida. Este es uno de los efectos más importantes sobre la economía, pues si se lleva a cabo correctamente proyecta un país con capacidad para sostener la inversión productiva de largo plazo y se vuelve más atractivo a la inversión directa, que tiene mucha competencia internacional actualmente.

También es importante señalar que el gasto público que se ejerce en las elecciones crea una derrama económica para los estados donde hay estos eventos. Las pequeñas empresas reciben una cantidad importante de contratos para fabricar todo tipo de productos para la promoción de candidatos y partidos, que van desde tasas y llaveros hasta carteles de dimensiones impensables con fotos o logotipos. Cada mitin conlleva la necesidad de contratar sillas, mesas, templetes y otros aditamentos que forman parte de este tipo de eventos. Aunque algunos son “contribuciones” a la campaña y no cambia dinero de manos, algunos otros sí conllevan un pago que sirve para crear algunos empleos, aunque sean provisionales. Esta dinámica de gasto público llega a los municipios, y allí es donde más se nota el efecto económico, pues esos lugares de otra forma, no tendrían nada de actividad comercial o de servicios. La idea de que el gobierno reduzca su gasto en elecciones no es nada buena, ya que la actividad electoral representa para los municipios más pobres, una fuente extraordinaria de recursos que los negocios locales capitalizan aunque sea una vez cada tres o seis años. El gasto de las campañas finalmente se vuelve un porcentaje importante del consumo de las familias, sobre todo de los lugares más marginados.

Los programas sociales juegan un rol muy importante en los estados con actividad electoral. En ellos, por cuestiones de “casualidad” llegan más fondos para todo tipo de grupos vulnerables y en consecuencia hay más dinero disponible en el sistema económico por lo que hay más consumo nuevamente. Se ha sabido siempre que los programas sociales son un instrumento político para conseguir votos y es una práctica aceptada y ya prácticamente no cuestionada, pues en estas elecciones los partidos perdedores no han utilizado es argumento para nada.

Los propios resultados son también un efecto. Cada partido ha mostrado tendencias claras hacia su manejo de la economía a nivel local o regional. Morena ha sido proclive a un manejo poco ortodoxo de las finanzas públicas, a través de un gasto público muy reducido, apoyos marginales al sector emprendedor y programas sociales para las personas directamente. El PRI, con esquemas más enfocados en hacer crecer la economía en su conjunto a través del gasto público (lo poco que le queda), apoyos empresariales y programas sociales estatales y municipales. El PAN también ha tenido características especiales como gasto público importante para aumentar la actividad empresarial, infraestructura, entre otras cosas.

Morena, al ganar Tamaulipas, ya tiene su primera gubernatura fronteriza y ha asegurado su presencia en el norte del país en un estado con alta integración económica a Estados Unidos. Los expertos en política dicen que esto creará una buena sinergia económica para la frontera norte. Vea lo siguiente; Tamaulipas gobernado por Morena; Nuevo León por Movimiento Ciudadano; Coahuila por el PRI; Chihuahua por el PAN. En la frontera hay diversidad de partidos, de opiniones y desde luego de alternativas políticas en una zona donde el desarrollo económico es el más elevado. Está claro que la actividad económica no depende en su totalidad del partido en el poder, sino de la capacidad de las empresas y sus ciudadanos para aprovechar el marco legal y las políticas públicas que prevalezcan. Esto, desde luego, ya lo saben las empresas nacionales e internacionales.

Las elecciones pasadas nos han venido a mostrar que México ya ha madurado políticamente para entender que una democracia no se puede construir con dádivas, sino con la esperanza de que las cosas mejoren. Digo esperanza porque la seguridad en la política no existe, no hay contratos, hay palabras y promesas que se pierden en el tiempo o en la conveniencia de un puesto de elección popular. Si por cada promesa política de cada candidato nos dieran un dólar, seríamos el país más rico del mundo. Hasta en eso está presente el efecto de la política en la economía, sólo teóricamente.