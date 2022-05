Hoy ha sido un buen día, un día en que he recibido a manos llenas. No me siento merecedora de nada en realidad, pero ver que los años y años de trabajo que he hecho se aprecian en la mirada de otras personas me calienta en corazón, y mi corazón es difícil de calentar. Esta tarde-noche he dicho con sinceridad que no sé cómo llegué al lugar en que me encontraba, ni al trabajo que se está abriendo en ese espacio. Al encabezar la ceremonia de intencionalidad de un espacio nuevo y hermoso, de pronto me escuché decir que era momento de decir “sí” de nuevo. Mientras rociaba agua de luna llena con unas ramas de pirul, me di cuenta de que ya había dicho unos cuantos “sí” nuevos. Y sé que unos “sí” anteriores me llevaron a este lugar. Tengo un poco de miedo aún a esos “sí” nuevos. Implican romper con unas cuantas creencias distorsionadas más. A veces me pregunto qué tantas creencias distorsionadas me quedan por romper. Seguramente varias.

Por hoy he recibido muestras de cariño y admiración. Lo que quiero decir con todo esto es que rara vez podemos apreciar lo que estamos logrando en la vida hasta que alguien más nos lo reporte. Dice un maestro, “La santidad de reporta desde afuera”. Yo puedo presumir de muchas cosas, y lo hago, pero mi verdadera bondad, lo que es apreciado por otros, lo reportan los demás y está muy por encima de cualquier imagen narcisista que puedo tener de mí misma. Lo que he recibido hoy (inclusión, admiración, cariño) rebasa las expectativas que alcanza mi ego. Me hacen cuestionar para qué le hago tanto caso a lo más limitado de mí.