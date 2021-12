INE: tiempos nublados

Que la mayor parte de un gabinete presidencial, 18 gobernadores y el presidente de la Cámara de Diputados se subordinen sin rubor a un concierto de ataques contra una institución clave en los equilibrios políticos del País, debe ser registrado como un precedente ominoso cuando se documente, con mejor perspectiva, cómo fue extraviada la sensatez democrática desde un significativo arco de actores.

La reyerta sostenida por Palacio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) fue acendrada, como estaba previsto y sin que nadie pudiera o quisiera evitarlo, ante una causa absurda como la que representa la consulta revocatoria de un mandato otorgado para seis años, cuya legitimidad nadie impugna y que se basa en la Constitución misma.

Una reivindicación sin sustento jurídico ni social −en realidad, una algarada desde el poder− impuso un desproporcionado juego de pulsos entre el presidente López Obrador y el organismo que encabeza Lorenzo Córdova, con la Corte como el árbitro de una pugna que a todos lastimará.

La obsesión por darle fuerza de ley a un capricho presidencial encontró en el INE una dosis equivalente de tozudez, que incluyó alentar un acuerdo interno que en los hechos representa una suspensión de los trabajos para la presunta consulta revocatoria. Lo que se logró con ello fue ir más allá de la determinación de la Corte, a la que el propio instituto se atuvo al presentar una controversia constitucional contra la reducción de su presupuesto dictada por consigna desde San Lázaro.

El ministro Juan Luis González Alcántara, quien atendió el caso, resolvió en principio aceptar el reclamo, pero sin determinar la suspensión del hecho impugnado. El arrebato del INE, de acuerdo con consultas realizadas entre juristas por este espacio, exhibió un voluntarismo tan excéntrico como aquel del que quiere marcar distancia.

Ahora vemos el espectáculo del diputado presidente de la cámara baja, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, amagando con denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por “delitos” de los consejeros. O al líder de Morena, Mario Delgado, exhibiendo como en concurso de televisión un cheque que pretende devolver fuera de norma legal. Los cronistas del sexenio podrán describir estas escenas como el momento en el que nuestro drama nacional cobró visos de patético melodrama.

Siendo un conflicto estrictamente de carácter constitucional, será la Corte la que deba llevar sobre sus espaldas, otra vez, el producto del fracaso en el que incurren nuestros políticos en la construcción de acuerdos de una convivencia con apego mínimo a las reglas del juego democrático.

Apuntes: El triunfo electoral de Gabriel Boric como presidente de Chile manda un mensaje a la llamada cuarta transformación del presidente López Obrador, pero seguramente no como lo esperan los radicales de su primer círculo. Boric, de 35 años −la edad mínima para ser presidente chileno− había estado empeñado como diputado para impulsar una nueva constitución para su país. Representa un cambio generacional que en México no está a la vista, pero que debería aparecer en los compromisos de quienes se disputarán 2024. El nuevo mandatario chileno es en realidad un socialdemócrata de centro-izquierda cuya llegada al poder ha sido aplaudida por la Democracia Cristiana, el equivalente aquí del PAN. Boric ha mostrado desprecio por las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y se ha manifestado por fortalecer a las instituciones, no por demolerlas. Tiene propuestas para atenuar la polarización, no para potenciarla.

rockroberto@gmail.com