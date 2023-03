Inferencias y falacias en los tiempos de la infodemia y de la posverdad

Uno de los capítulos más importantes en la lógica, parte de la filosofía, que nos ayuda a que nuestras ideas sean coherentes y sin contradicciones, es la inferencia. La inferencia en su forma más rudimentaria se basa en la deducción. Si usted se tira un clavado en los contenidos de la materia se va a encontrar una buena cantidad de tipos, pues todo lo inteligible es su objeto formal y material.

El problema surge cuando no se toma en cuenta el contexto y la metodología de quien infiere. Si es desde el “yo creo”, “yo siento”, “yo pienso”, o “me late”; malo el cuento. La ligereza de los comentarios y opiniones sobre cualquier tema seguirá empañando la realidad en la que vivimos, es nuestro caso.

Lo peor de todo es cuando la emotividad y la visceralidad se vuelven la herramienta sistemática que acompaña a una buena parte de los opinólogos que al amparo de las redes de información pontifican sobre cualquier tema, pues se sienten autorizados para hablar de lo que se les pegue la gana. Al fin y al cabo, obnubilados con el derecho de la libertad de expresión al menor revire, se aclama el auxilio protector que la Constitución representa.

Son los tiempos de la infodemia y de la posverdad que abarcan todos los ámbitos, donde sólo mis creencias, mis posturas, mis ideologías –si las hay– y particularmente mis emociones, marcan pauta. Ese es el lugar donde los youtuberos, los influencers, los líderes políticos, los líderes económicos, los líderes sociales y religiosos manosean la verdad y la realidad. Por eso, yo me decanto con mis posturas sobre el tema que sea, independientemente si lo conozco o no. Y aunque la inferencia es un tema de conocimiento y tiene una estructura para llegar a la verdad, al calor de la emoción y el ansia desmedida de hablar y de opinar el método sale sobrando. Lo de hoy es “aparentar que sabemos de un tema”, al final del día el hecho de que una buena parte de la sociedad no traiga nada en la mochila –conocimientos– beneficia a quien posee el discurso.

En el ejercicio dialéctico, una tesis tiene una antítesis de la que surge un nuevo conocimiento –la síntesis– pero siempre a partir de la argumentación. Y si la argumentación se basa en la fundamentación, para que nos complicamos la vida. Hoy todos hacemos como que sabemos, y vertimos nuestros análisis sobre la realidad a las primeras de cambio. El ambiente de los medios de comunicación, el que me diga, es la mejor evidencia de este dicho.

Con un micrófono o una pluma en la mano, en tiempos de la infodemia, todos nos hemos convertido en expertos en cualquier tema y desde nuestro sitio determinamos y marcamos el futuro de la sociedad y del mundo. Un ejemplo simple es lo que vivimos la semana pasada. En el caso García Luna, el expresidente Calderón, el INE, o la noticia sobre la llegada del consorcio Tesla a Nuevo León ¿Qué metodología usaron para determinar la “verdad” y las conclusiones a las que llegaron? Porque en todo lo que surge, como en estos casos, como Niurka Marcos, quién afirmó y expresó su propia “velda”.¿Qué diría Elon Musk de todo este embrollo que se desató a partir de la declaración sobre instalar su firma en Nuevo León? Las interferencias en este caso, como en otros tantos, fueron y vinieron. ¿Por qué los opinólogos, incluyendo a nuestros gobernantes, no esperaron a que quien tenía la voz cantante en este tema lo anunciara? Es lo nuestro, de eso vivimos.

El área de la inferencia es peligrosa y marca agenda, muchos lo saben y se aprovechan. Por ejemplo, la base del éxito de muchos, en tiempos del libre mercado, se basa en la especulación. Son ellos –los especuladores– los que por estos días en las diferentes dimensiones de la sociedad han inflamado sus bolsas y sus cuentas bancarias.

Sin temor a equivocarnos, la inferencia –en algunos actores que impactan la sociedad mexicana– se convirtió en una forma más de alienación que es soportada por el sensacionalismo, la notoriedad y el “interés nacional”, que sumado a la falta de un método para leer la realidad genera jugosas ganancias a quienes con premeditación, alevosía y ventaja saben que su palabra pesa y marcará rumbo, porque en el fondo hay una intencionalidad que sirve a intereses personales o de grupo.

Y aun, como ya se asentó aquí, la inferencia lógica que tiene como base el método deductivo nos conduce a conclusiones sensatas que afirman el ejercicio dialéctico, y en la mayoría de los casos, es la base de lo que se denomina “ la falacia”, que es una forma engañosa como utilizan el discurso ordinariamente quienes detentan el poder –político, religioso, organizacional, económico, entre otros– y lo usan para sus fines. ¿Biopolítica? Por supuesto.

De esta forma, son falaces los gobiernos que a través de sus mentiras buscan convencer a la población sobre aquello que conviene a sus intereses, no a los de todos, técnicamente se llama demagogia. Son falaces los medios de comunicación que olvidaron que son “paideia” –instancias educadoras de la sociedad– y se dedicaron a atender intereses de partidos o de grupos fácticos. También son falaces, las organizaciones y empresas que “buscan lo mejor” para sus empleados y trabajadores, pidiendo que se “pongan la camiseta”, cuando esta aprieta y ahoga, por las pobres condiciones en las que se labora y por los bajos salarios que se perciben.

Para fines científicos la inferencia ha sido la base del progreso, pero para fines políticos y sociales, ha colaborado a generar tensión y rudeza innecesaria que complica la realidad en la que vivimos. Así las cosas.

