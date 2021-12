$!Informa AMLO en el Zócalo

Les platico: si solo les apetece leer sobre la concentración en el Zócalo capitalino para escuchar el 3er informe de López Obrador, háganme el favor de brincarse hasta el CAJÓN DE SASTRE. Gracias.

Siempre he sido malo para dar el pésame y peor aún para recibirlo.

Suelo esconderme cuando muere uno de los míos.

No sé cómo reaccionar y menos adivinar la sinceridad de las palabras que se dicen en esos casos.

Este pasado domingo 21, a las 3 de la tarde murió mi hermano menor, Willy. Tenía 48 años y sus últimas tres semanas fueron de lucha encarnizada, donde a ratos se aferraba a la vida pero en otros se vencía.

Fue noble y bueno hasta el último momento. El gesto de generosidad que tuvo al final me marcó para siempre.

En medio de esa lucha, cuando su calidad de vida se extinguía, llegó a pedir que lo desconectaran de los aparatos que le permitían respirar y latir a su corazón.

Pero cuando su lucidez le hacía abrir sus ojos, me apretaba la mano diciéndome sin palabras: “hermano, quiero seguirle”.

Lo vi llorar de impotencia y yo con él por no poder hacer algo más de lo que hacía.

Me dicen algunos que ya, que ya descansó. Pero yo les digo que no, que él quería seguir viviendo, porque su vida estaba llena de cosas por hacer y además, yo lo conocía, no quería morirse...

Semanas antes de que lo llevaran al hospital me dijo, mirándome a los ojos: “quiero seguir luchando, no me voy a rendir”, a pesar de que su padecimiento lo tenía conectado la mayor parte de sus días y sus noches a las esclavizantes bolsas de las diálisis.