Inmolada a los dioses

Creo que, en los últimos meses, y los últimos días, me ha tocado hacer sacrificios. No contaré detalles, son muchos y muy complicados. De hecho, cuando me los explico yo misma, no tienen sentido. Y no, no me he inmolado a ningún dios para apaciguar su ira (¿o sí?), ni me he enclaustrado para vivir una vida dedicada a la contemplación.

El sacrificio es un acto de abnegación o renuncia voluntaria, inspirado por un ideal o afecto. También se toma como una privación realizada en favor de alguien o algo. La noción de sacrificio nombra un gran esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un objetivo o tal vez ayudar a un otro.

Nótese que ningún sacrificio viene sin recompensa, o cuando menos la intención de recibir una recompensa. No somos desinteresados mis estimados aspirantes a seres humanos, compañeros todos de esta nave Tierra. Cuando pongo mis ofrendas en mi lugar de trabajo, cuando voy al gimnasio, cuando sostengo un foro cultural-artístico, cuando ayudo a alguien, sí estoy buscando resultados. ¡A ver! En algunos casos la recompensa que busco es que a alguien más le vaya bien. Y sí es verdad que a veces, para que a otro le vaya bien, me toca “perder”.

Decía un maestro que para cada “sí” que decimos están implicados un sinfín de “no”. Cada vez que escojo algo, dejo atrás alguna otra cosa. Estoy sospechando ahora que eso que tanto hablamos de “ser todo lo que puedo ser”, también implica sacrificio. En mi proceso, ciertamente estoy sacrificando algunas ideas preconcebidas y autolimitaciones. Y no, no tiene nada de fácil.