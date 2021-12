Inocente para siempre

Este ranchero es muy ladino. ¿Alguno habrá que no lo sea? Ladino quiere decir taimado, astuto, sagaz. Y todos los rancheros son ladinos. Cuando el hombre de la ciudad va con la leche, el hombre del campo ya viene con el queso.

Este ranchero ladino se llama don Abundio. Usa las palabras para no decir nada.

-Entonces, don Abundio, ¿nos veremos mañana?

-Primero vamos a ver si amanecemos, licenciado.

O:

-¿Verdad, don Abundio, que Fulano es muy cabrón?

-Igual que todos, licenciado, no agraviando.

Don Abundio fue pastor de cabras. Ya hay muy pocos. También se han acabado los ermitaños y los fareros. Los tres son oficios de soledad, y la soledad se va quedando cada día más sola. Ya nadie gusta de ella.

A don Abundio, que fue pastor, le gusta la soledad. Con ella se acompaña. No habla solo, ni canturrea, ni silba, ni lleva consigo un radio de transistores. Le pregunto:

-¿Entonces qué hace, don Abundio?

-Lo mismo que usted.

Y yo no sé qué pensar. Ignoro si me está diciendo que hace mucho, o que no hace nada.

¿De dónde saca sus dichos don Abundio? Los tiene en abundancia, pero los usa con parquedad. No te los dice a ti: los dice con la mirada fija en el horizonte, como si su destinatario fuera el mundo.

-Tenemos tan mala suerte los jodidos que cuando nos casamos hasta parece que la noche dura menos.

-Al final nomás le queda a uno lo que a los burros viejos: el pedo y el rebuznido.

-¿Se va a bañar, licenciado? ¿Con este frío? Tenga cuidado; más vale tierra en cuerpo que cuerpo en tierra.

Me cuentan una de don Abundio. ¿Será verdad? Dicen que llegó al Potrero un predicador gringo de esos que andan por los ranchos haciendo prosélitos para su iglesia. Quería comprarle a don Abundio un par de chivos, y que se los hiciera en barbacoa a fin de agasajar a unos paisanos suyos que iban a llegar.

-Para el domingo se los tengo -le prometió el pastor. Y le cobró por adelantado.

¿De dónde iba a sacar los chivos don Abundio? se preguntó la gente en el Potrero. Nomás tenía un chivo en la majada, y no era de él: pertenecía a las cabras. Tampoco había chivos en la comarca.

Aquella noche alguien fue a visitar como por casualidad a don Abundio. ¿Casualidad? No tanta. Lo cierto es que iba representando a la curiosidad del vecindario. ¿Cómo iba a hacer para cumplirle al gringo la promesa de tenerle para el domingo dos chivos en barbacoa?

No respondió el viejo a la pregunta que muy directamente le hizo el pesquisidor.

-Yo sabré -respondió según su manera de responder, la cual consistía en no responder nada-. Yo sabré.

Se hizo de noche, y en la loma empezaron a aullar los coyotes. Porque es de saberse que don Abundio tiene su majada por el lado de la coyotera. Le pregunté una vez:

-¿No le preocupa, don Abundio, tener sus animalitos tan cerca de los coyotes?

-Esos no son de cuidado, licenciado. Los que andan en dos patas sí.

Empezaron a aullar, pues, los coyotes. Don Abundio y su visitante los escuchaban en silencio mientras bebían a tragos lentos su café.

Habló el de la visita:

-Cómo están aullando.

-Déjalos -sentenció el viejo-. No saben que ya los tengo comprometidos.

El visitante vio en un rincón el rifle .22 de don Abundio, y se sonrió. El gringo tendría su barbacoa.