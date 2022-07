Cerremos los ojos por unos segundos. Estamos en 2010. La paz fue arrebatada de nuestras vidas.

Las balaceras son muy comunes, y de los puentes de la ciudad amanecen colgados, en el mejor de los casos, carteles con mensajes amenazando al gobernador en turno. Justo cuando Humberto Moreira tomaba protesta como líder nacional del PRI, en Saltillo se llevaba a cabo un enfrentamiento a plena luz del día entre fuerzas del orden y sicarios del crimen organizado, sembrando el terror en la ciudad entera.

A partir de entonces se convirtió en parte de nuestra rutina ver quién circulaba detrás de nuestros coches o quién se acercaba en una motocicleta. Impensable era tocar el claxon si el automóvil de enfrente no se movía al prender la luz verde del semáforo. Y una especie de toque de queda se estableció en las familias para evitar salir de noche y convertirse así en parte de los daños colaterales por la presencia totalmente impune de las bandas del crimen organizado. Los restaurantes y bares comenzaron a cerrar sus puertas. Los negocios locales siguieron, pues no podían seguir pagando el derecho de piso que les imponían los criminales. Las empresas trasnacionales le pedían a sus directivos extranjeros que no viajaran a Coahuila, pues corrían el riesgo de ser secuestrados.

Pueblos enteros de Coahuila desaparecieron por culpa de los narcotraficantes, y en algunas ciudades como Nava, el terror fue mayúsculo al grado que muchos abandonaron sus hogares y buscaron la paz arrebatada en Estados Unidos.

Luego llegó el gobernador Rubén Moreira con su sonada promesa que de la inseguridad él se encargaría. Acompañado durante su administración por al menos dos alcaldes muy comprometidos con el bien de la comunidad, Jericó Abramo Masso, por Saltillo, y Miguel Ángel Riquelme Solís, por Torreón, se logró poco a poco que la tranquilidad regresara al suelo coahuilense.

Los primeros años fueron caóticos, pues los grupos del crimen organizado reaccionaron fieramente ante la clausura definitiva en todo Coahuila de los casinos y casas de apuestas clandestinas, los cuales eran operados en su mayoría por prestanombres de los cárteles. Retiraron también de tiendas y changarros los minicasinos, los cuales eran unas máquinas tragamonedas que reportaban ganancias, sólo en Saltillo, de dos millones de pesos al día. Se cerraron también los “yonkes” o lugares donde se vendían refacciones y autopartes. Con ello disminuyó drásticamente el robo de automóviles en la entidad. Entre otras acciones, se clausuraron los negocios que vendían bebidas embriagantes las 24 horas, y también se limitó el horario de restaurantes, bares y discotecas a las 2 de la madrugada durante los fines de semana. Con ello, aunado a retenes municipales antialcohol, se disminuyeron los accidentes mortales y, con todas las acciones ya mencionadas, cayeron drásticamente las ganancias de los grupos criminales. En otras palabras, se les pegó donde más les dolía, en el bolsillo.

Cuando llegó al poder Miguel Ángel Riquelme Solís, juró “desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado”. Hoy, a casi ya 5 años de aquel día, es de justos reconocer que Riquelme ha cumplido su juramento.

Limitado en recursos por los recortes millonarios de la Federación al presupuesto estatal, nuestro gobernador ha cumplido con creces su obligación de velar por el bien común, pues no sólo ha emprendido obras importantes en el ramo de la educación, del empleo y de la salud, enfrentando los efectos de la pandemia con una estrategia exitosa que es ahora ejemplo a nivel nacional. Pero no sólo ello, sino que también supo dar continuidad a todos los esfuerzos en seguridad pública.

Hoy, gracias a dicha continuidad, nuestro gobernador puede presumir las cifras más recientes del Inegi, las cuales indican que Coahuila es el segundo estado con la tasa más baja de homicidios a nivel nacional.

Como coahuilense, aplaudo y reconozco el trabajo del gobernador Riquelme, quien advirtió en su momento que con abrazos nada se lograría en cuanto a la lucha contra la inseguridad pública. Hoy podemos circular a toda hora por nuestro estado, sin temor a que ocurra de pronto una balacera, o a que nos extorsionen en nuestro hogar o negocio.

Abramos los ojos por unos segundos. Estamos en 2022. La paz ha regresado a nuestras vidas.

aquientrenosvanguardia@gmail.com