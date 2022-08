Recibí la llamada del abogado Gerardo Blanco Guerra en mi celular en días pasados. Luego de preguntar por mi salud y vida cotidiana, así, lentamente, como se hace la luz dentro del ojo en las madrugadas asfixiantes del Norte de México, me lo dijo con un hilo de voz: “Oiga maestro, me ha gustado mucho su saga de textos en la celebración de ‘Ulises’ de James Joyce y los 100 años de la obra maestra. Pero, me ha extrañado que aún hoy, no ha abordado igual, los primeros 100 años de la primera edición de ‘Tierra baldía’ de uno de su poetas favoritos, T. S. Eliot. Le mando un abrazo maestro”.

Sí, me quedé callado, no pude contestar el comentario a bote pronto. Gerardo Blanco, el abogado que más sabe sobre Derecho Electoral en el Norte de México, amén de ser un académico y jurisconsulto en leyes todas, es de los pocos funcionarios que funcionan y claro, de los escasos que leen diario no sólo poesía, sino alta y buena literatura. Blanco Guerra me dejó un buen dardo clavado donde más duele: mi escaso intelecto.

Yo, precisamente yo, que presumo de estar siempre hablando de lo importante y dejar de lado la política de aldea de estos miserables pueblos, pues sí, esta vez olvidé completamente semejante celebración y brillo, un error garrafal de mi parte el cual y para mi fortuna, estoy muy a tiempo de subsanar. Con este texto pongo en el tapete de la brújula literaria, dicho aniversario. Ya luego y con dicho motivo, prometo releer al obra elioteana y claro, también abordar su vida. Premio Nobel de Literatura, su existencia, como la de cualquier mortal, no es muy ejemplar que digamos. Igual la de James Joyce, pero lejos de canonizarlos y hacer una especie de hagiografía de ellos, vale la pena abordarlos en su justa dimensión: humanos, demasiado humanos. Geniales sí, pero humano.

Y es que Gerardo Blanco tiene razón: cito seguido a Thomas S. Eliot en mis textos. No pocos epígrafes tengo de él en mis poemas. En un libro de poemas que tengo inédito, en una sección, la última del libro, la he titulado “Homenajes y celebraciones.” Donde precisamente anclo mi tirada de naipes y poemas en homenajear y retratar vidas, personas o glosar poemas de algunos de mis santos tutelares. Uno de ellos, claro, es T.S. Eliot.

Pero caray, ¿a quién no ha influido Eliot en sus letras y vida? A todo mundo que sepa leer y escribir un poco. Revisando mis libros sobre Eliot he dado con una verdadera joya bibliográfica: la traducción de “Cuatro Cuartetos” en español, en letra de José Emilio Pacheco. Haber, voy por partes: no la nueva versión la cual se ha vendido ha pasto y se ha recomendado como la obra no de traducción, sino de creación misma, de Pacheco, la cual hizo de esta versión, su vida misma. Pues bien, para fortuna mía tengo la primera versión, la primera edición de 1989 en publicación de El Colegio Nacional y Fondo de Cultura Económica: una maravilla y una joya. Aunque ahora, usted lo sabe, JEP antes de morir, dejó una versión ya de precisión milimétrica y con anotaciones que la hacen una de las mejores obras de creación y crítica en lengua española.

Y vuelve aparecer por segunda vez en este texto el abogado Gerardo Blanco Guerra (Sus cartas credenciales son envidiables, colabora actualmente como Oficial Mayor del Congreso del Estado), en diciembre pasado y justo antes de las Navidades, el académico tocó la puerta de mi residencia para abrazarme y desearme para bienes por las fiestas de fin de año. Pero, nunca llega con las manos vacías. Ese día me dejó una botella de vino tinto de deliciosa estirpe, una tabla de quesos y un libro envuelto en papel de regalo.

¿Sabe usted qué libro es? “La construcción del poeta moderno. T.S. Eliot y Octavio Paz”. De la autoría de un intelectual de pura cepa, Pedro Serrano. Libro publicado por la UNAM y Turner Noema. Hoy, dicho regalo de Gerardo Blanco se agiganta. En su momento, allá por el fin de año. O inicio de año, lo tomé y empecé a hojearlo, leyendo aleatoriamente párrafos y señalando con lápiz alguna línea. Hoy, estoy leyéndolo religiosamente y sí, es una aplanadora de pensamiento. Aunque, demasiado cerebral e incluso, hasta pretencioso con sus citas, largas citas en los idiomas originales (texto y epígrafes) y sin traducción de él o de otros, a pie de página.

¿Sabe usted por qué es importante e insoslayable leer poesía? Porque la poesía es eterna y es motor de vida. Mientras que las ideologías, imperios e incluso, las religiones y las supersticiones son efímeras. La poesía, hecha de algo volátil e inapresable, como las palabras, es más fuerte, dura y acerada que las estatuas de bronce, argamasa y granito. Hoy ya nadie cree en Zeus, Ra, Prometeo, Atenea, Quetzalcóatl... pero se sigue leyendo y mejor que nunca, a Homero en “La Ilíada” y “La Odisea”, se sigue leyendo a Virgilio en “La Eneida”, a Ovidio en su “Arte de amar”; se sigue leyendo a T.S. Eliot y su “Waste Land” 100 años después de publicado. Se lee porque habla del hoy y ahora: ciudades como presidios; ciudades grises y cenizas donde habitan hombres huecos, deambulando de aquí para allá, sombras ellos mismos como hojas arrastradas y azotados por los vientos...

“De mal en mal el exasperado espíritu avanza...”: T.S. Eliot. Le creemos. Espere usted un tríptico sobre este Nobel de Literatura.