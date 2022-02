¿Jaque sin mate?

A pesar de lo que dice Biden.

Putin ha dicho que solo se trata de reconocer la independencias como repúblicas, de las regiones separatistas de Donetsk y de Lugansk, al este de Ucrania.

Aclara que la presencia de tropas armadas ahí será solo la presencia de un ejército de paz. Parece que no habla de ataque violento. Ucrania, claro, advierte que seguirá considerando esas tierras como propias.

Lo que no quiere aceptar Putin es que se integre Ucrania en la OTAN porque sería ponerle detrás una fuerza inmensa. El aspaviento de tener, de todas maneras, totalmente sitiada a Ucrania con posibilidades de múltiple ataque a puntos claves causó el erizamiento de tropas y armamento también de las naciones más poderosas de la Unión Europea, junto con la colocación amenazante de los contingentes norteamericanos.

Esa tensión ha motivado un nuevo diálogo Biden-Putin para encontrar un acuerdo que, por lo menos, evite rechazar la paz.

Este ajedrez requiere actitudes serenas y sabias para que ambas partes puedan ceder en sus exigencias y no optar por lo peor solo por no quedar en algo no óptimo, pero aceptable. El jaque es amenazante pero el mate traería consecuencias planetarias.

YA HAY MUTACIÓN DE ÓMICRON

Es la BA.2 más difícil de detectar. Se ha extendido ya en diferentes casos de Sudáfrica, Australia y Canadá, aunque no se descartan otros países. Todavía no hay nada que temer, aunque tiene mayor escape inmunológico, es decir, contagia a vacunados.

Se conocerá pronto su capacidad de infección.

Por un lado se habla de menor contagio en esta pandemia y hay prisa por suprimir precauciones y, por otro lado, se tiene la impresión de que se siguen causando daños importantes.

Hay regiones con situación más favorable y otras en que sigue afectando una vulnerabilidad que no parece ceder para pasar de lo pandémico a lo endémico, con un gran margen de defensa generalizado.

SIN SANCIÓN HOMICIDIO PRENATAL

En Colombia no se sancionará el acto no médico ni ético de matar una vida inocente e indefensa, masculina o femenina, impidiendo así su nacimiento. No se tipifica como delito y por lo mismo no tiene sanción. Esa vida no tiene protección legal. Todo se deja a la ley natural y a la conciencia del médico y de los progenitores. Legalmemnte no se considera como delito, aunque éticamente se vea como abuso con premeditación, alevosía y ventaja y teológicamente, en fe cristiana, se considere como pecado grave.

Algunos medios lo consideran como avance, aunque tache la ley natural que reconoce la dignidad de la vida humana desde la concepción y gestación guiada por el ADN, distinto del de la madre. Se transgrede el precepto natural de no hacer a otro o a otra lo que no se permitiría para sí mismo.

Quedan como recursos compensatorios: la recta formación de la conciencia para observancia de la ley natural y el uso responsable de la sexualidad, la valoración de la vida del no nacido y la facilitación de la adopción para defender la vida de los no deseados y aprovechar la generosidad de parejas sin hijos.

DESDE EL 20 DE MARZO

En México conocemos a la primavera como la transición entre el frío y el calor, donde predomina un clima seco y cálido, La primavera llegará el próximo 20 de marzo y culminará el 21 de junio para dar inicio al verano.

Treinta y un frente fríos y contando solo llegaron hasta aguanieve, sin heladas con gragea y candelilla, típica saltillense. Claro, hubo días con las cuatro estaciones y noches gélidas con día soleado.

Pronto serán los árboles y las plantas las que dispararán el encanto reconfortante de la primavera.

La primavera interior también tendrá florecimientos del pensar, del imaginar, del decir y del realizar. Esperemos tener todos un avance existencial hacia la salud integral del cuerpo y del espíritu...