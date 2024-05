Jennifer López: De fracaso en fracaso

A pesar de haber hecho acto de presencia en la alfombra roja de la Ciudad de México en compañía de su co-protagonista Simu Liu, Jennifer López fracasó con “Atlas”.

Esto porque a pesar de que el estudio productor junto con ella de esta ambiciosa cinta de ciencia ficción apostó con que su visita a la CDDMX le garantizara una fuerte base de descargas a Netflix, el estreno mundial de “Atlas” el pasado fin de semana fue tan poco favorecido en la República Mexicana que a un día de su estreno la secuela de “Sing 2” se mantenía en el primer lugar de popularidad de la plataforma, y al momento de escribir estas líneas otra secuela estrenada en cines con anterioridad como “Transformers: El Despertar de las Bestias”, de Steven Caple Jr., ya se había posicionado del sitio de honor de películas más vistas en donde “Atlas” apenas reinó un día o dos.

No es sorpresa que, fuera de la supuesta maldición que le han achacado a su unión con su todavía esposo Ben Affleck en proyectos donde comparten créditos desde su clásico fracaso “Gigli” (Martin Brest, 2003) hasta el reciente estreno por Prime Video de su película musical “This Is Me ... Now: A Love Story” (Dave Meyers, 2024), que Jennifer López esté teniendo una muy mala racha profesional, y aunque en el caso de Netflix apostaron en coproducir con ella “Atlas” luego de haber tenido una muy buena respuesta con su primer proyecto en conjunto que fue en el documental “Jennifer López: Medio Tiempo” (Amanda Michell y Sam Wrench, 2022), en este caso personificar a “Atlas” fue su peor error.

“Atlas” debe su título a que Jennifer López interpreta en ella a una analista de Inteligencia Artificial llamada Atlas Shepherd, quien en un futuro no muy lejano resulta ser la única esperanza en un planeta al borde de la extinción a causa de un terrorista generado por Inteligencia Artificial llamado Harlan (el mencionado Simu Liu), y por ello es asignada para viajar para confrontarlo en compañía de un ejército liderado por el Coronel Elías Banks (el nominado al Oscar Sterling K. Brown) hasta un planeta en el que se ha ocultado por años para asestar a la Tierra “el golpe final” con la misión de extinguir al género humano y darle a las máquinas generadas con inteligencia artificial el dominio total que “merecen”.

El director de “Atlas”, Brad Peyton (“Rampage: devastación”; “Terremoto: La Falla de San Andrés”), puede tener en su haber aceptables productos palomeros protagonizados por una estrella como “The Rock”, pero cuando se nos impone desde un principio a Jennifer López como una nueva heredera de protagonistas femeninas fuertes que confrontan a la inteligencia artificial o seres de otros planetas como lo fueron en su momento Linda Hamilton en las primeras dos “Terminator” o Sigourney Weaver en “Aliens”, el problema es que ni Peyton es un cineasta como James Cameron ni JLo siquiera le llega a los talones a la mexicana Eiza González como una creíble científica en “El problema de los 3 cuerpos”.

